Дизайнеры назвали антитренды в ремонте: примеры с фото
Советуем тщательно прочитать этот перечень, чтобы в будущем избегать распространенных ошибок. О каких решениях в ремонте вы точно пожалеете позже – читайте в нашем материале.
Как сделать свой ремонт стильным и избежать антитрендов, советует студия Antonov design.
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Различные цвета стен в комнатах
Лучше выбрать определенную цветовую гамму / Фото Ivd
Нередко хозяева квартир выбирают разные "веселенькие" цвета и красят комнаты в хаотичном порядке.
Однако это никогда не было трендом. Чтобы сделать интерьер стильным, лучше выберите единый стиль с определенной цветовой гаммой и следуйте ей во всех помещениях. Исключением может стать детская комната – однако и она должна соответствовать общей стилистике.
Не трогайте потолок
Лепнина часто бывает неуместна / Фото Potolokjournal
Многоуровневые и задекорированные потолки остались в прошлом. Забудьте о тяжелых гипсокартонных конструкциях и богатой лепнине. Сегодня в тренде минимализм и простота.
Одноточечный свет
Свет должен быть разноуровневым / Фото legko.com
Освещение обязательно нужно зонировать. Это не просто дань моде, но и огромный плюс к комфорту в доме.
Разноуровневый свет выглядит эстетично и подстраивается под различные нужды.
Арки
Арки уже не в тренде / Фото Golddveri
Были чрезвычайно модными еще пару десятилетий назад, однако уже совершенно неактуальны. Сегодня существуют современные варианты расширить и объединить пространство, не нужно обращаться к старомодным аркам.
Глянцевые потолки
Матовый потолок выглядит современнее / Фото Pinterest
Тоже вышли из моды и выбиваются из концепции минимализма. Лучше выбирать матовые варианты.
Чрезмерная роскошь
Не нужно излишне перегружать интерьер / Фото Pinterest
Подчеркнуть красоту своего дома лучше с помощью стильного дизайна и комфортных вещей. Зато вопиющие предметы роскоши уже давно вызывают по меньшей мере недоумение. Это однозначный антитренд в современном дизайне.
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Пол и двери одного цвета
Хорошо, когда цвет дверей подходит к стенам / Фото Designvfoto
Популярное когда-то решение, но уже неактуальное. Лучше сделать двери одного цвета со стенами – так будет выглядеть более современно.
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