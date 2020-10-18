Советуем тщательно прочитать этот перечень, чтобы в будущем избегать распространенных ошибок. О каких решениях в ремонте вы точно пожалеете позже – читайте в нашем материале.

Как сделать свой ремонт стильным и избежать антитрендов, советует студия Antonov design.

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Различные цвета стен в комнатах



Лучше выбрать определенную цветовую гамму / Фото Ivd

Нередко хозяева квартир выбирают разные "веселенькие" цвета и красят комнаты в хаотичном порядке.

Однако это никогда не было трендом. Чтобы сделать интерьер стильным, лучше выберите единый стиль с определенной цветовой гаммой и следуйте ей во всех помещениях. Исключением может стать детская комната – однако и она должна соответствовать общей стилистике.

Не трогайте потолок



Лепнина часто бывает неуместна / Фото Potolokjournal

Многоуровневые и задекорированные потолки остались в прошлом. Забудьте о тяжелых гипсокартонных конструкциях и богатой лепнине. Сегодня в тренде минимализм и простота.

Одноточечный свет



Свет должен быть разноуровневым / Фото legko.com

Освещение обязательно нужно зонировать. Это не просто дань моде, но и огромный плюс к комфорту в доме.

Разноуровневый свет выглядит эстетично и подстраивается под различные нужды.

Арки



Арки уже не в тренде / Фото Golddveri

Были чрезвычайно модными еще пару десятилетий назад, однако уже совершенно неактуальны. Сегодня существуют современные варианты расширить и объединить пространство, не нужно обращаться к старомодным аркам.

Глянцевые потолки



Матовый потолок выглядит современнее / Фото Pinterest

Тоже вышли из моды и выбиваются из концепции минимализма. Лучше выбирать матовые варианты.

Чрезмерная роскошь



Не нужно излишне перегружать интерьер / Фото Pinterest

Подчеркнуть красоту своего дома лучше с помощью стильного дизайна и комфортных вещей. Зато вопиющие предметы роскоши уже давно вызывают по меньшей мере недоумение. Это однозначный антитренд в современном дизайне.

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Пол и двери одного цвета



Хорошо, когда цвет дверей подходит к стенам / Фото Designvfoto

Популярное когда-то решение, но уже неактуальное. Лучше сделать двери одного цвета со стенами – так будет выглядеть более современно.

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