Дизайнеры интерьеров не советуют реализовывать эти 5 идей в своей спальне, поскольку вскоре вы задумаетесь о том, чтобы избавиться от них. Чего именно избегать и чем заменить популярные сегодня решения – дальше.

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Комплект белья



Миксуйте разные цвета / Фото unsplash

Покрывала, подушки и простыню из одного комплекта были стильными еще 10 лет назад. В последние годы дизайн переживает период персонализации, поэтому вам необязательно покупать постель одинакового цвета.

Вместо того чтобы покупать комплект, попробуйте украсить кровать различными текстурами и цветами. Сегодня в тренде постельное белье цвета шалфея. Попробуйте совместить ее с бледно-желтым, кремовым или пастельно-розовым.

Акцентные стены



Акцентные стены выглядят устаревшими / Фото unsplash

Акцентные стены обычно ограничивают возможности декора. Кроме того, неправильный выбор цвета способен сделать комнату меньше.

Эффектное и менее рискованное решение – контрастное изголовье. Так вы используете несколько тонов и вскоре не нужно будет перекрашивать стену, которая делает ваше помещение устаревшим.

Индустриальные элементы



Лучше избегать индустриальных деталей / Фото Insider

Индустриальные мебель и декор, которые пришли в дизайн с популяризацией лофта, совершенно неуместны в спальнях. К тому же – металлическая отделка резко выходит из моды. Дизайнеры утверждают, что в ближайшее время спальни начнут стремиться к теплу и уюту, а не к стерильности и холодным тонам.

Симметричные прикроватные лампы



Идеи для прикроватных ламп / Фото unsplash

Лампы на прикроватных тумбах были классическим дополнением к спальне на протяжении многих лет. Но эта тенденция медленно отступает.

Все больше дизайнеров комбинирует различные лампы и нередко заменяет их настенными бра, которые меньше загромождают пространство.

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Люстры



Избегайте яркого верхнего света в спальне / unsplash

Верхнее освещение в спальне, например массивные люстры или подвесные светильники, уступают место мягким альтернативам. Яркий верхний свет отрицательно влияет на расслабление перед сном. Впрочем, если это ваш единственный выход – добавьте плафон, который затемнит яркие лампочки.