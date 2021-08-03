Дизайнеры назвали 5 незаменимых вещей для создания идеальной гостиной

Гостиные стали незаменимыми комнатами в наших домах. Здесь мы проводим большую часть жизни: проводим время с семьей, встречаемся с друзьями, смотрим телевизор, отдыхаем и восстанавливаемся. Поэтому, обустраивая эту комнату, важно учесть каждую потенциальную действие, здесь будет происходить.

Не существует универсального решения для оформления гостиных. Каждый дизайн ориентируется на интересы конкретного владельца и удовлетворяет именно его потребности. Некоторые люди не представляют жизни без телевизора, другие – без библиотеки, для третьих – главное, чтобы в гостиной располагался большой стол и диван.

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Несмотря на такое расхождение в интересах, дизайнерам удалось собрать 5 компонентов, без которых невозможно создание идеальных гостиных. Именно эти вещи, по мнению экспертов, делают комнату лучшим местом для отдыха.

1. Четкий план



Идеи для оформления гостиной / Фото Pinterest

Чтобы действительно превратить гостиную в настоящий рай, вы должны знать точную площадь и высоту комнаты, а также расположение окон и дверей. Вы не сможете правильно подобрать материалы и мебель, если промахнетесь с этим пунктом, поэтому для начала зафиксируйте все мельчайшие детали, которые могут "вылететь" из вашей головы.

2. Визуализация



Идеи для оформления гостиной / Фото Pinterest



Идеи для оформления гостиной / Фото Pinterest

Этот пункт напрямую связан с предыдущим. Вы должны представить, как будет выглядеть ваша гостиная.

Визуализированная идея перерастет в четкий план.

Чтобы точно справиться с этой задачей самостоятельно, попробуйте воспользоваться программами для создания 3D дизайна интерьера. Среди самых популярных из них – Google Sketchup, Aston dizayn, PRO100, Sweet Home 3D, FloorPlan 3D.

Расположите мебель, которую вы собираетесь купить и взвесьте все плюсы и минусы своего выбора.

3. Заранее подобранный стиль



Идеи для оформления гостиной / Фото Pinterest



Идеи для оформления гостиной / Фото Pinterest

Каждая комната должна иметь свой индивидуальный стиль, который закладываться еще на этапе проектирования.

Зная стиль, вы сможете заняться подбором краски, материалов и аксессуаров, которые впоследствии сложатся в одну целостную картину.

4. Диван



Идеи для оформления гостиной / Фото Pinterest

Одним из важнейших элементов гостиной есть диван, на котором вы будете проводить большее количество времени в этой комнате.

При покупке дивана необходимо учитывать множество факторов: из какой ткани он изготовлен, используемый для наполнения, его цвет, размер и стоимость.

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5. Ковер



Идеи для оформления гостиной / Фото Pinterest

Еще одним центральным элементом является ковер, расположенный под центральным столиком. Этот, казалось бы, незначительный элемент задает тон помещению, а в случае открытой планировки – станет границей между гостиной и другими зонами.