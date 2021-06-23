Размер и расположение спальни хозяев дома не столь важно, как мебель, цвета и шторы, используемые для ее обустройства. Часто неповторимый стиль вашей комнаты достигается с помощью вещей, приобретенных на барахолках, а отреставрированная мебель выглядит ни чем не хуже, чем ассортимент популярных брендов.

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Дизайнеры давно поняли эту хитрость и теперь делятся действенными способами обновления спальни при минимальном бюджете.

Синий и серый оттенок



Синие детали в маленькой спальне / Фото Behance

Выбирая цвета для спальни, обратите внимание на оттенки синего и серого. Эти скромные тона ассоциируются с приватностью, что особенно важно для спален.

Дизайнеры отмечают, что в комнатах с деревянными полами и светлыми стенами, серый и синий цвета создадут особый контраст, который не будет вызывать визуальную перегрузку, но внесет разнообразия в ваше пространство.

Акцент на дереве



Светлое дерево повышает яркость помещения / Фото Pinterest

Деревянный пол, минималистичные рейки и панели выведут вашу спальню на новый уровень. Если вы хотите подчеркнуть свою зрелость, обязательно используйте дерево при оформлении.

Деревянные пристенный столик и прикроватная тумбочка

Это же касается и мебели. Даже компактная прикроватная тумба, изготовленная из древесины, предоставит спальни роскошный вид. Чтобы подчеркнуть ее, дизайнеры советуют расположить на ней или рядом стильную настольную лампу.

Стул, который может превращаться в прикроватную тумбу



Легкий стул может стать прикроватной тумбой / Фото Pinterest

Необязательно использовать стул в тон пристенного стола или кровати. Для того чтобы разнообразить дизайн, покрасьте его в яркий оттенок. Такое решение осовременит спальню и визуально разделит пространство на зону роботы и отдыха.

Кроме этого обратите внимание на маленькие стульчики, которые можно применять как тумбу. Так одна вещь в вашей спальне начнет выполнять сразу несколько функций.

Изголовье всегда в моде



Мягкое изголовье выполняет сразу несколько функций / Фото Behance

Абстрактное изголовье способно полностью изменить вид спальни. Оно подчеркивает фасад кровати, произведения искусства, цвет штор и может стать независимым элементом, который позволяет опереться на мягкую поверхность.

Миниатюрная мебель

Покупая мебель для спальни, позаботьтесь, чтобы она была несколько тоньше чем та, которую вы подобрали для гостиной. Площадь частной комнаты обычно значительно меньше, а значит, чтобы она выглядела просторнее, – нужен особый подход к ее меблировки.

Несколько цветов в одной комнате



Эксперименты с цветом усилят глубину помещения / Фото Pinterest

Двухцветные стены – это сочетание двух красок, которые контрастируют между собой. В таких спальнях стена с изголовьем часто отличается по цвету от остальной комнаты. Это не значит, что вы должны использовать абсолютно противоположные тона. Наоборот – подберите для одной части комнаты приглушенный синий, а для другой – темный вариант этого же цвета.

Произведения искусства



Картины свидетельствуют о вашем вкусе / Фото Pinterest

Если вы все же предпочитаете однотонные комнаты, усовершенствовать пространство помогут произведения искусства и артобъекты.

Шторы, которые соответствуют цвету стен



Лучше выбирать светлые шторы / Фото Pinterest

Шторы задают ведущую тему комнаты, поэтому важно подойти к их выбору с особой тщательностью. У вас должно быть как минимум два комплекта штор – каждый из которых может отличаться по цвету.

Всегда хорошо покупать шторы одного оттенка со стенами, но вы можете экспериментировать и с контрастными цветами. Нежный принт на шторах также придаст комнате уюта.

Постель из натуральных тканей



Постель из натуральных материалов в современном интерьере / Фото Pinterest

Кровать – центральный элемент спальни, поэтому вы не можете проигнорировать ее при ремонте или перестановке. На самом деле, чтобы она не выбивались из общего стиля комнаты, достаточно подобрать постель из натуральных тканей и пастельных цветов, которые сочетаются со стенами или шторами.

Одна деталь для большего комфорта

Растения всегда оживляют пространство. Пальма в углу спальни или небольшой комплект вазонов, сделают спальную лучшим местом для качественного отдыха и быстрого восстановления.

Круглое зеркало



Вместо шкафа-купе со стеклянными дверцами, установите круглое зеркало / Фото Pinterest

Круглые зеркала – лучшие решения для ваших спален. Кроме стильного вида, они освещают комнату, делают ее значительно просторнее и ярче.

Окрашенный пол

Простой и бюджетный способ осовременить спальню с деревянными полами – покрасить или покрыть их лаком. Темный коричневый оттенок подойдет для любого стиля и сбалансирует светлые стены.

Несколько источников света



В современных спальнях фигурирует 3 источника искусственного света / Фото Pinterest

Для того, чтобы вам было комфортно в спальне, попробуйте обустроить три вида света – центральное, прикроватное и дополнительное. Первое создается с помощью обычной люстры. Для прикроватного можно подобрать бра на стену, лампу на прикроватную тумбу и стильный торшер. Светодиодные ленты или гирлянды станут хорошим источником дополнительного освещения.