Дизайнеры сходятся во мнении, что главная тенденция последующих лет – повышенный интерес к дизайну помещений. Люди более заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в пространство, где они проводят большую часть своего времени и делать его комфортным, уютным и безопасным.

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Кроме этого, клиенты все чаще заинтересованы в добавлении семейных реликвий или натуральных материалов. Дизайнеры уверены, что это продиктовано стремлением обращаться к классике и быть вне трендах.

Синий + зеленый



Как совместить трендовые цвета в интерьере / Фото archi-living

Стремление к свежести привело к изменению трендовых цветов. Дизайнеры наблюдают, что все больше клиентов выбирают темно-синий, хотя раньше почти все обращались за нейтральными интерьерами. Для акцентов чаще используют зеленый цвет.

Конечно, черный, белый и приглушенный серый никуда не исчезнут из нашей жизни, но все же их использование станет не таким массовым.

Качество над количеством



Модульный диван в гостиной / Фото home-designing

Вместо мебели массового производства и предметов интерьера из Ikea, клиенты все чаще выбирают качественные изделия, созданные на заказ. Нередко индивидуально разработанные изделия выполняют сразу несколько функций, например кровать-трансформер, модульный диван или рабочий стол, который складывается в небольшую тумбу.

В то же время молодые клиенты все больше ориентируются на экологичность и ищут альтернативу товарам массового производства.

Природные элементы



Использование растений и мебели из дерева в интерьере / Фото home-designing

Длительное пребывание в домах привело к желанию соединиться с природой с помощью дизайна. Ротанг, плетение, глина дерево и натуральные ткани все чаще встречаются в современных домах. Еще одна тенденция – использование светлого дерева.

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Ностальгия



Эклектика в интерьере / Фото home-designing

Клиенты все чаще обращаются с просьбой интегрировать в пространство стиль 20-х, 30-х, 40-х и 50-х годов. Это означает, что люди учатся смотреть на прошлые эпохи и выделять то, что делало их уникальными. Сегодняшние интерьеры – это встреча старого и нового. И этот симбиоз может привести к созданию совершенно нового стиля.

Уютные аксессуары



Объемные подушки и пледы – тренд дизайна / Фото home-designing

Уют и комфорт, которые особенно важны осенью, – еще один тренд, выделенный дизайнерами. Вы можете усилить ощущение тепла в доме, добавив подушки, теплое одеяло из шерсти или хлопка. Эти дополнительные элементы и текстуры могут существенно повлиять на то, как выглядит комната.