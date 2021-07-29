Дизайнеры интерьеров поделились любимыми цветами дверей: советы с фото

В скольких домах, где вам приходилось быть, стояли белые двери? Предположим, что у всех. Несмотря на желание дизайнеров к увеличению количества ярких элементов в интерьере, большинство клиентов все же боятся выбирать цветные межкомнатные двери.

Двери – не только функциональный элемент, который соединяет между собой различные комнаты, но и важная составляющая интерьера. Они могут выполнять роль яркого акцента и стать отличным завершающим элементом, соединяя в один концепт стены и мебель.

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Выясняем вместе с экспертами, когда следует выбирать яркие цвета и какими они должны быть.

Черные двери и белые стены



Черные двери и белые стены / Фото My Domaine

Дизайнеры интерьера советуют выбирать матовый черный, если вы хотите осовременить дом и приблизить его к трендовому скандинавскому стилю или минимализму. Лучше всего этот цвет сочетается со светлыми стенами, оттеняя их. А дополнительные элементы, например винтажный ковер или книжный шкаф, прекрасно дополнят интерьер комнаты.

Черный придаст элегантности. Поскольку он считается классическим цветом, вы сделаете помещение более современным без резких экспериментов.

Цвет шалфея подчеркнет декор из натурального дерева



Цвет шалфея подчеркнет декор из натурального дерева / Фото My Domaine

Декоратор Indie Boho Nest говорит, что белые двери не всегда подходят к нейтральному пространству, а черное решение может перетащить все внимание на себя. В таком случае следует использовать природный зеленый цвет.

Такое решение идеально для тех, кто обожает растения и не представляет свой интерьер без зелени и вазонов. Двери станут элементом, который соединяет не только две зоны, но и весь концепт в пределах комнаты.

Когда вы покрасите двери в цвет шалфея, то поймете, что белый – это слишком скучно, а черный – слишком мрачно. Зеленые оттенки успокаивают и не несут чрезмерной нагрузки, поэтому вы останетесь довольными в течение не одного сезона.

Насыщенный оттенок, чтобы выделить двери



Насыщенный оттенок, чтобы выделить двери / Фото My Domaine

Дизайнер Marie Flanigan Interiors утверждает, что двери могут стать прекрасным архитектурным элементом в пространстве, ведь они – первое и последнее, что вы видите, заходя в новое пространство. Эксперт советует добавлять глубокие насыщенные оттенки.

Эти темно-синие двери в кухне, оформленной в фермерском стиле, прекрасно разбавляют монохромное пространство.

Белые межкомнатные двери для компактных помещений



Белые межкомнатные двери для компактных помещений / Фото Unsplash

Причина того, что в 99% интерьеров использовано белые двери – универсальность цвета. Если вы работаете с небольшой площадью, светлые тона – единственно правильное решение, но и здесь придется найти правильный оттенок.

То же касается и интерьеров, где главный акцент идет на декор и мебель, а двери должны выступать легким фоном, который не портит общей композиции.