Сегодня мы почти не задумываемся, почему вещи ежедневного потребления имеют именно такую ​​форму и изготавливаются по унифицированным стандартам и почему дизайнеры продолжают делать непрактичную, на первый взгляд, мебель, которая все равно разлетается после презентаций. Все дело – в истории.

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Чтобы разобраться с истоками и взглянуть на наиболее культовую мебель, журналисты издания Vogue поговорили с ведущими дизайнерами интерьеров, попросив их рассказать о вещах, которые больше всего повлияли на пространственные решения современности. Некоторые из перечисленных образцов выполняют исключительно эстетическую функцию, некоторые – были интересными из-за необычных материалов, третьи – заложили мощную традицию, которая живет в наших помещениях до сих пор.

Змеиный диван Владимира Кагана



Змеиный диван Кагана / Фото Vogue

Владимир Каган – легенда американского дизайна 20 века и человек, которого окрестили "королем диванов", создал большое количество бессмертных дизайнов. Его диваны не просто задали тренд на округлые формы и нестандартные линии, но сместили акценты и приоритеты интерьеров. С появлением его изделий, центром комнаты стал диван, который подчеркивал индивидуальность хозяев дома.

Стул Wiggle от Фрэнка Гери



Стул Wiggle от Фрэнка Гери / Фото Vogue

Еще в 1972 году, канадский архитектор Фрэнк Гери решил заменить привычный всем пластик на картон, который легче перерабатываться. На работу его вдохновило большое количество выброшенной промышленной упаковки вблизи его офиса. Так простой упаковочный материал стал культовым объектом дизайна.

Стул состоит примерно из 60 слоев гофрокартона, скрепленных внутренними болтами.

"Новое кресло" Джорджа Накасима



Новое кресло Накасимы / Фото Vogue

"Новое кресло" – это знаковый продукт американо-японского дизайна. Свободная форма и природные характеристики древесины, которые передают красоту природы, стали характерным почерком Накасимы. Его кресла изготавливались вручную, что еще раз подчеркивало уникальность каждого изделия.

Кресло Serie Up 2000 от Гаэтано Пеше



Кресло Serie Up 2000 от Гаэтано Пеше / Фото Vogue

Благодаря пеноматериалу, конфигурация кресла обладает анатомическими характеристиками и антропоморфными мотивами. Изделие символизирует уютное материнское лоно. С дополнительным элементом – гирей, которая выполняет роль пуфика. Образ удобства и комфорта в этом изделии объединяется с метафорой отягощенной обязанностями женщины.

Lounge Chair Ottoman по дизайну Чарльза и Рея Имзова



Lounge Chair and Ottoman по дизайну Чарльза и Рея Имзова / Фото Vogue

Вневременное влияние этого дивана трудно переоценить. Вдохновленный фильмом, этот предмет неоднократно фигурировал в американских шоу и сериалах. Кроме того, считается, что это любимая мебель Фрэнка Синатры.

Дизайнеры хотели, чтобы кресло выглядело, как изношенная бейсбольная перчатка. В результате кожа, которую применяют для обивки этой модели, практически не затирается. Еще на стадии окрашивания материал пропитывается достаточным количеством масла, что позволяет поддерживать цвет, эластичность и устойчивость на протяжении многих лет.

Табуреты Шарлотты Перриан



Табуреты Шарлотты Перриан / Фото Vogue

Использовать скромные материалы для создания элегантных и культовых предметов мебели крайне сложно. Но Шарлотте Перриан это удалось. Функциональная мебель с минималистичным дизайном вдохновляет дизайнеров всего мира на элегантные интерьеры без чрезмерной роскоши.

Стол Eros от Анджело Манджиаротти



Стол Eros от Анджело Манджиаротти / Фото Vogue

Вы не сможете изобрести ничего проще и гениальнее за эту модель. Конструкция появилась в результате упорных исследований мебели без креплений. В результате – столешница поддерживается на опоре исключительно силами гравитации. Внимание к деталям, необычное крепление и вырез в столешнице превращают простую идею в нечто невероятное и даже причудливое.

Фонари Акари от Исаму Ногучи



Фонари Акари от Исаму Ногучи / Фото Vogue

Фонари Ногучи – еще одна вещь, которая может использоваться в любом современном интерьере. Изготовленные с использованием традиционных японских ремесленных технологий, фонари состоят только из проволоки и рисовой бумаги. Их скромность, низкая цена и простота позволяют дизайнерам легко интегрировать светильники практически в любой проект.

Стул клисмоса от T. Х. Робсджона-Гиббингса



Стул клисмоса от T. Х. Робсджона-Гиббингса / Фото Vogue

Стул клисмоса является одним из самых знаковых предметов дизайна. Впервые он был замечен в Древней Греции на барельефах, которые датируются 5 веком до нашей эры. Позже аналогичные изображения нашли и в Риме. Мода на вывернутые ножки вернулась только в эпоху неоклассицизма. Тогда клисмоса стал украшением спален и гостиных аристократии.

На рубеже 20 века мир захватила мода на средиземноморские интерьеры, а вместе с ней вернулся знакомый всем дизайн. Сильное влияние на изделие совершил Робсджон Гиббингс, который в 1960 году возродил старую форму и вдохнул в нее новизну и качество.

Кресло Grand Repos от Гильерме и Шамброн



Кресло Grand Repos от Гильерме и Шамброн / Фото Vogue

Эти стулья сейчас везде – и не зря. Они считаются знаковыми из-за сочетания натуральных материалов, классики и формальности.

Офисная мебель Джорджа Нельсона



Офисная мебель Джорджа Нельсона / Фото Vogue

Джордж Нельсон стал символом перехода от старомодной офисной мебели до панельных "общих систем хранения". Обновленная мебель делала ставку на эргономику. Каждая часть выполняла определенную функцию, это и перешло в основы дизайна, которыми пользуются и сегодня.