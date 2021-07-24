Собрали в одной статье несколько трендовых советов по оформлению кухни и объяснения от дизайнеров, почему на самом деле каждый из них – не столь практическое, как нам бы этого хотелось. Сохраняйте на будущее и помните, что для настоящей кухни не всегда подойдут концепты, которые красиво смотрятся на изображениях.

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Полностью белый интерьер



Белый интерьер быстро загрязняется / Фото Unsplash

Сегодня количество безликих белых кухонь зашкаливает. Интернет кишит визуализациями и фотографиями реализованных проектов, однако, кажется, не все заказчики учитывают непрактичность этого решения. Во-первых, белые фасады шкафчиков – это дополнительная потребность поддерживать чистоту и порядок. Во-вторых, при неправильно подобранном материале, грязь и жир, которые непременно будут присутствовать на кухне, быстро испортят внешний вид поверхности.

Полностью серый интерьер

Полностью серый интерьер – мебель, стены, фартук, столешница, вызовут желание изменить оформление уже через год. Серый цвет подавляет, поэтому не стоит использовать его без ярких акцентных элементов.

Розетка за посудомойкой или стиральной машиной



Выведите коммуникации, чтобы посудомойка вошла в одну линию с мебелью / Фото Unsplash

Если сделать коммуникации и розетки за посудомойкой или стиралкой, существует риск, что техника не войдет по глубине. Чтобы у вас не случилась подобная неприятность, продумайте розетки в цоколе соседней шкафы, а сантехнические выводы – под раковиной.

Плинтус в месте, где пересекается столешница и фартук

Плинтус ставят, чтобы избежать попадания воды в узкий стык между столешницей и фартуком на кухне. Однако дизайнеры отказывают от такого приема. К столешнице должна подходить плитка или панель стены, толщина которой перекроет стык. Так на кухне будет меньше лишних деталей под которые забивается грязь. Чтобы реализовать эту идею, плитку или стеновые панели важно монтировать после установки столешницы.

Шкафы с механизмом tip-on



Автоматизированный механизм открывания дверей / Фото Archiexpo

Tip-on – это механизм открывания дверей с помощью легкого нажатия. Его применяют для кухонных шкафов без ручек. Это действительно стильно и эстетично, но есть одно "но".

Фасады быстро загрязняются, поскольку на них остаются пятна от рук. А частое использование механизма быстро выводит его из строя.

Потолок самого верхних шкафов

При покупке кухонного шкафа, который простирается до потолка, важно помнить, что потолочные светильники должны находиться на таком расстоянии, чтобы не мешать открытию верхних шкафчиков.

Шкафы в верхнем ярусе большие нижних

Если вы учли нюансы, связанные со светильниками, кухонный гарнитур к потолку действительно станет удобным и эстетичным решением. Но учтите еще одно – верхний ярус не должен быть больше нижнего, иначе кухни грозит чрезмерное визуальное загромождения и непропорциональность.

Кухонная техника в нише, вплотную к стенам

Если кухня находится в нише, а колонны с техникой расположены по краям, при каждом открытии, ручки будут повреждать краску или плитку. К тому же вы не сможете открыть дверцу холодильника настолько широко, чтобы достать из него ящики и полочки.

Встроенный холодильник



Предусмотрите дополнительную морозильную камеру под столешницу / Фото Unsplash

Если у вас большая семья, лучше пересмотреть решение об установлении встроенного холодильника, поскольку его объем значительно меньше техники, расположенной автономно.

Если вы все же согласились на встроенный холодильник, предусмотрите дополнительную морозильную камеру под столешницу.

Открытая вытяжка среди шкафов

Если перебить сплошную линию подвесных шкафов вытяжкой, это будет иметь не особо эстетичный вид. Лучше использовать встроенный вариант.

Ручки-ракушки

Они красиво смотрятся, но их расположение в центре фасада уменьшает радиус открывания.