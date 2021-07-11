Дизайнеры интерьеров назвали 11 домашних вещей, от которых стоит избавиться

Если вы смотрите на свою мебель или декор и осознаете, что они больше не приносят вам удовольствие – пришло время попрощаться с некоторыми из них. Дизайнеры интерьеров и декораторы, помогающие оптимизировать жилые помещения, поделись своими наблюдениями относительно вещей, которых вы должны избавиться в первую очередь.

Когда вы теряете связь со своим домом, интерьер начинает раздражать, а детали давят на голову, стоит переосмыслить свой личный стиль. Вероятно, в процессе поиска придется избавиться от нескольких деталей, чтобы освободить место под новые вкусы.

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Как найти свой стиль дизайна

Исследуйте разные стили дизайна интерьера. Попробуйте найти информацию о современном декоре, интерьере середины века, сельском, скандинавском стиле или лофте и выяснить, какой из них соответствует особенностям вашего быта. Если вы не нашли того, что соответствует вашим вкусам, попробуйте искать примеры в различных архитектурно-дизайнерских студиях из вашего региона. Скорее всего, они учитывают климатические и культурные особенности, которые резонируют вам, соответственно – найти себя в предложенном концепте будет легче. Делайте это медленно. Вы не сможете изучить все стили и понять, какой резонирует именно вам за одну ночь. Запаситесь терпением и начинайте с малого. Посещайте художественные галереи и шоурумы, чтобы понять, какое искусство и мебель вдохновляют вас и успокаивают.

После того как вы поняли, что вам подходит, попробуйте заменить 11 вещей, которые давно вышли из тренда.

Акцентные стулья в гостиной



Акцентные кресла могут быть неуместными / Фото Pexels

Пора избавиться от неуклюжих акцентных стульев в жилых помещениях. Да, многие дизайнеры все еще экспериментируют с этим веяниям, но пора смириться, что изящные стулья из дерева с обшивкой нейтрального цвета – самое универсальное решение для вашего дома.

Белые стены

Полностью белое пространство выглядит скучно, а местами – даже мрачно. Картины, цветные шторы и яркий текстиль исправят эту ситуацию, если вы не готовы красить стены. Однако дизайнеры утверждают, что стоит поэкспериментировать с палитрой и использовать один из оттенков белого, который приближается к жёлтому или розовому.

Избавьтесь произведений искусства, которые вас не вдохновляют



Пустая рамка может стать лучшим декором, чем картина, которая вас не вдохновляет / Фото Pexels

Искусство, которое вы выбрали для отделки вашего дома, должно вдохновлять вас, говорить что-то о вашей личности или отражать ваш жизненный опыт. В противном случае – это бездушная деталь, занимает место и собирает пыль.

Замените горшки

Вместо пластмассовых горшков для цветов выберите белые керамические аналоги.

Забудьте о пустом коридоре



Замените массивный комод аккуратным консольным столиком / Фото Pixabay

Коридор – это точка с которой начинается ваша квартира, поэтому дизайнеры предлагают избавиться от нерационального простоя и использовать площадь по полной. Современная консоль, встроенный шкаф, зеркало и тумба – вот список того, что должно быть при входе.

Чтобы оживить коридор, вы можете добавить сюда несколько вазонов, которые не требуют много света или аккуратный коврик.

Откажитесь от тяжелых штор

Шторы хорошо защищают вас от солнца, но неоправданно высокая цена, несовременный внешний вид и количество пыли, которую они собирают, перечеркивает это преимущество. Дизайнеры предлагают заменить их легкими тканевыми жалюзи, которые еще называют римскими шторами. Они не хуже уберегут вас от солнечных лучей и внесут текстурность в любую гостиную.

Пора выбросить изношенные кухонные аксессуары



Избавьтесь пестрых сервизов / Фото Pixabay

Подумайте о функции каждого предмета. Если некоторые кухонные аксессуары только загромождают пространство, выполняют функцию декора, или ждут для "лучших времен" и "уникальных гостей", простаивая годами на полках шкафа, есть смысл попрощаться с ними и занять это пространство практичной посудой или техникой.

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Обновите коврики

Коричневые изношенные ковры, купленные на рынке еще в начале века, давно не выполняют эстетической функции, кроме того, каждый из них давно превратился в рассадник пыли, который может привести к аллергии. Замените их современными вариантами, которые подчеркнут ваш интерьер и станут приятным местом для отдыха или игр с детьми.

Упорядочьте бар

Перегруженный алкогольный бар, особенно дешевыми напитками и бокалами, которые не используются, – признак не аристократизма, а безвкусицы. Пересмотрите свою коллекцию, выбросьте некоторые бутылки, а оставленное упорядочение так, чтобы они действительно привлекали внимание.

Шторы для душа следует менять раз в год



Меняйте шторы для душа хотя бы раз в год / Фото Pexels

Замена шторки для душа должна стать вашим ежегодным ритуалом. Каждая замена не только поможет очистить пространство от бактерий, но и даст возможность определиться с текстурой и цветом, которые вам нравятся больше всего.

Выбросьте пустые баночки из ванной

Если вы чувствуете себя некомфортно в собственной ванне, попробуйте покупать шампуни, гели для душа и жидкое мыло только в баночках с минималистичным дизайном. Если это невозможно – обустройте закрытую полку в тон столешницы под умывальником. Это скроет беспорядок в интерьере и сделает ваш отдых в ванной значительно приятнее.