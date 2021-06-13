Собрали 10 антитрендов, которые по мнению современных дизайнеров интерьера, портят ваш дом. Избегайте этих вещей, чтобы сделать пространство более лаконичным и не возвращаться к вопросу реорганизации помещение через короткий промежуток времени.

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Декоративные стеклянные банки



Используйте стеклянные банки только для хранения круп / Фото Unsplash

Декоративные стеклянные банки стали популярной тенденцией в дизайне интерьеров. Но такой декор удешевляет пространство.

Несмотря на то, что банки Мейсона хорошо подходят для хранения круп или специй, их использование при декорировании помещений абсолютно недопустимо. Если нужно украсить открытые полки, следует использовать стилизованные акценты, которые будут отвечать общему стилю комнаты.

Постарайтесь сосредоточиться на декоре, который имеет для вас какое-то значение и рассказывает что-то об особенностях вашего характера, а также попробуйте избегать элементов серийного и массового производства.

Рулонные шторы



Римские шторы – удачный компромисс / Фото Flickr

Скорее всего, такое решение будет выглядеть устаревшим и превратит ваш дом в офисное помещение. Тем более сегодня существует стильная альтернатива в виде римских штор, которые просты в эксплуатации и добавляют окнам больше легкости.

Стойка-вешалка для одежды



Стойка для одежды – источник беспорядка / Фото Pexels

Несмотря на то, что такие вешалки остаются крутой тенденцией, они требуют постоянного порядка, иначе их эстетическое совершенство, которое изображено в каталогах и визуализациях, просто-напросто нивелируется. Такая мебель работает только в том случае, если вы тщательно подберете одежду, а это требует больших усилий, учитывая быстрый темп жизни.

Шкаф, в свою очередь, позволяет спрятать одежду и аксессуары, поэтому вам не придется ежедневно тратить время на уборку.

Фактурные стены и потолок



Откажитесь от гипсокартона / Фото aviarydecor

Дизайнеры советуют воздержаться от использования гипсокартона в интерьере. Во-первых, этот прием считается устаревшим, во-вторых, если у вас возникнет желание отказаться от этой концепции, обновление будет стоить в разы дороже.

Красная и черная краска



Лучше добавьте отдельные черно-красные элементы / Фото Pexels

Комнаты, окрашенные в красный и черный цвета, больше напоминают будуары императорских особ, чем жилые помещения. Такая палитра слишком агрессивная и не особо подходит для мест, где вы проводите много времени.

Если вам действительно нравится красный цвет, вы можете использовать красно-коричневый оттенок, который смягчит интерьер. Также вы можете сочетать этот цвет с нейтральными тонами для большей приглушенности или землисто-зеленым для создания контраста.

Искусственные цветы



Искусственные цветы собирают пыль / Фото Unsplash

Если вам хочется добавить яркости, используйте натуральные букеты или живые растения. Искусственные цветы только собирают пыль и подчеркивают безвкусицу владельцев дома.

Коврики из полипропилена

Хотя полипропиленовые коврики – относительно дешевый товар, дизайнеры утверждают, что он не является идеальным. Это смесь синтетических материалов, которые теряют привлекательный внешний вид за несколько лет эксплуатации.

Попробуйте инвестировать больше денег в коврики из натуральных волокон, таких как шерсть или хлопок. Изготовленные из натуральных материалов, они рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию, а гипоаллергенность – приятный бонус для семей с детьми.

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Спальный гарнитур



Используйте различные текстуры / Фото Pexels

Комната в которых совпадают кровать, тумбочки и комоды, создает ощущение, что вы находитесь в выставочном зале, а не в уютной спальне. Спальным гарнитурам не хватает индивидуальности. И несмотря на то, что несколько удачно подобранных предметов могут создать ощущение порядка, не стоит покупать полный набор мебели в одном месте.

Важно сочетать различные текстуры и материалы, чтобы ваше пространство выглядел органично и персонализировано под ваши нужды.

Зеркальные шкафы-купе

Зеркала в интерьере творят чудеса, добавляя света, но зеркальные шкафы-купе превращают комнату на студию хореографии и вообще делают интерьер устаревшим.

Повесьте большие зеркала на одной из стен, чтобы избежать эффекта, что вы находитесь в доме 2000-х годов.

Монолитные умывальники

Умывальник, который является продолжением стойки – последний антитренд сегодняшнего дизайна. Опять же, несмотря на их доступность, им не хватает индивидуальности и стиля. Поищите умывальники с каменными столешницами, чтобы осовременить ванную комнату.