Сферический мини дом Double Ring – это собирательный модуль, который можно разместить в любой точке мира, поскольку он выдерживает все типы климатических условий. Полностью оборудованный двухэтажный однокомнатный дом адаптирован к любой погоде.

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Разработка маленького домика была вызовом для команды архитекторов, которые изучали разнообразную местность, погодные условия, солнечный свет и виды на окрестности.

Оригинальная конструкция​ / Фото elledecor

Как обнаружили разработчики, наиболее подходящей формой для адаптации к различным местам – земной шар с круговым планом. Такая конструкция позволит расположить дом в любой местности.

Особенная форма / Фото elledecor

В результате получается оригинальный уютный дом со сферической формой и интересным интерьером. Особенный фасад легко адаптируется к экстремальным климатическим условиям, а большие окна пропускают много естественного света.