Дизайнерский подход: как выбрать пластиковые окна

Качественные и удачно подобранные пластиковые окна – залог теплого и уютного дома. Бесспорно, главная задача окон – удержание желаемой температуры, однако также следует хорошо обдумать, как они будут выглядеть как в интерьере, так и на фасаде.

Современный дом невозможно представить без качественных окон. Они дарят чувство комфорта в доме. Рынок переполнен большим разнообразием пластиковых окон. Ниже – краткий перечень ключевых факторов, на которые следует обратить внимание.

Актуально Решающие нюансы: о чем следует позаботиться во время ремонта

Выбор окон базируется на ряде требований. Окна должны защищать от дождя, ветра и холода, это прекрасная защита от внешнего шума, особенно в шумном мегаполисе. Пластиковые окна легки в эксплуатации и долговечны.

Прекрасный выбор / Фото pixabay

Это особенная конструкция, состоящая из пластикового профиля, стеклопакета и оконной фурнитуры. В поперечном сечении это несколько продольных пустот, разделенных герметичными стенками. Эти полости называются камерами, чем больше их количество – тем больше теплые окна сохранят и теи более крепкой будет конструкция.

Тепло и уютно / Фото pixabay

Строительные нормы рекомендуют использование как минимум трехкамерного профиля для жилых помещений.

Современная конструкция / Фото pixabay

Оконный стеклопакет отвечает за шумоотражение и энергосбережение. Толщина стекла должна быть не менее четырех миллиметров. Особое внимание следует обратить на энергосберегающие стекла. Они имеют конструкцию, благодаря которой в доме легко можно будет поддерживать желаемую температуру в любое время года.

Комфортное пространство / Фото pixabay

Герметичность – одно из главных свойств пластиковых окон. Она достигается применением специальных уплотнителей, которые укладываются по периметру створок и препятствуют проникновению влаги и холода с улицы и уходу за теплом из дома.

Защищенный дом / Фото pixabay

Фурнитура также играет важную роль. Лучше выбирать противовзломную фурнитуру, которая станет гарантией безопасности. Если в доме есть дети, следует позаботиться о системе блокировки окон. У производителей есть специальные снимаемые ручки, кнопочные фиксаторы, ограничители поворотной функции, врезные и накладные замки.

Доверять установку следует только специалистам, лишь тогда у вас будет гарантия долговечности.