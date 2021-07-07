Продуманность до мелочей: зачем обращать внимание на дизайнерские кондиционеры Daikin Stylish

При покупке бытовой техники не последняя роль отводится дизайну. Особенно, когда дело доходит до габаритных устройств, занимающих центральное место в доме. Производители, которые по-настоящему заботятся о потребностях своих клиентов, давно учитывают этот фактор и предлагают широкий выбор моделей, форм и цветов.

Сегодня речь пойдет о популярном японском бренде Daikin, который за 96 лет на рынке заслуженно получил статус лидера по изготовлению высококачественных кондиционеров. Внимательность к деталям, японский перфекционизм и современные технические разработки помогают компании опережать время. Сегодня их продукция не только о функциональности, но и о стиле, который не потеряет своей актуальности на протяжении десятилетий.

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Что особенного представили Daikin в новой линейке

Daikin Stylish доступен в четырех цветовых решениях. Такое разнообразие поможет с легкостью дополнить любой интерьер, независимо от его назначения или стиля.



Благодаря широкой линейке цветов, Daikin Stylish становиться изюминкой любого интерьера / Фото Daikin France

Настенный блок отличается от предшественников компактностью, плавными формами и акцентом на простоте. Интеллектуальные сенсоры помогли отбросить все лишнее, а обновленная конструкция вентилятора – обеспечила высокую эффективность работы, не создавая лишнего шума. Благодаря своим характеристикам, Daikin Stylish получил награды Good Design Award, IF design award и Reddot Product Design Award. Это стало независимым подтверждением качества, энергосбережения и инновационности кондиционера.