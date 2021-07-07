Сегодня речь пойдет о популярном японском бренде Daikin, который за 96 лет на рынке заслуженно получил статус лидера по изготовлению высококачественных кондиционеров. Внимательность к деталям, японский перфекционизм и современные технические разработки помогают компании опережать время. Сегодня их продукция не только о функциональности, но и о стиле, который не потеряет своей актуальности на протяжении десятилетий.
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Что особенного представили Daikin в новой линейке
Daikin Stylish доступен в четырех цветовых решениях. Такое разнообразие поможет с легкостью дополнить любой интерьер, независимо от его назначения или стиля.
Благодаря широкой линейке цветов, Daikin Stylish становиться изюминкой любого интерьера / Фото Daikin France
Настенный блок отличается от предшественников компактностью, плавными формами и акцентом на простоте. Интеллектуальные сенсоры помогли отбросить все лишнее, а обновленная конструкция вентилятора – обеспечила высокую эффективность работы, не создавая лишнего шума. Благодаря своим характеристикам, Daikin Stylish получил награды Good Design Award, IF design award и Reddot Product Design Award. Это стало независимым подтверждением качества, энергосбережения и инновационности кондиционера.
Белый кондиционер для классических и современных интерьеров / Фото Daikin
Серебристый кондиционер станет особой деталью интерьера / Фото Daikin
Как и другие линейки, Daikin Stylish предлагает оптимизированный поток воздуха, который обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Из технических обновлений – усовершенствованная работа вентиляторов и компрессора, благодаря чему достигается баланс между температурой и влажностью воздуха. Еще одна важная особенность блока – Daikin Flash Streamer. Запатентованная технология очищает воздух, удаляя пыль, аллергены и любые неприятные запахи.
Главная особенность линейки – черный матовый кондиционер / Фото Daikin
Если в интерьере преобладают природные материалы, выберите дизайн "черное дерево" / Фото Daikin
Сегодня премиальное решение для поддержания оптимального микроклимата доступно и в Украине. Для того чтобы узнать все преимущества продукта, а также заказать кондиционер для дома, офиса или коммерческого объекта, достаточно прейти на страницу продукта.