60 стульев за 3 дня: безумный эксперимент от британского дизайнера – фото, видео
Британский дизайнер Макс Лэмб вручную сделал 60 стульев. На это ему понадобилось всего 3 дня. Стулья изготавливали из плит полистирола.
Источник:Dezeen
Макс Лэмб сделал такое количество стульев в качестве зрелища, испытания и проверки себя на прочность. Проект имеет лаконичное название 60 Chairs ( "60 стульев" – перевод с английского 24 канал).
Читайте Актуальное и устаревшее: на что обратить внимание в интерьере спальни
Дизайнер хотел продемонстрировать трудности, возникающие на производстве, когда к делу привлечена единственная пара рук.
Делать один стул за другим было довольно скучно / Фото Dezeen
Стулья показывают, что бывает, когда человек один за другим создает похожие предметы.
Процесс изготовления был постоянной игрой в счет, – сказал Лэмб.
Этот эксперимент стал своеобразной игрой и желанием добраться до кресла под номером 60.
Мебель изготовили из полистирола / Фото Dezeen
Кресла были изготовлены из блоков полистирола толщиной 5 на 10 сантиметров, а затем покрыты полиуретановым каучуком.
С каждой плиты можно было сделать 12 стульев. В процессе работы дизайнер использовал инструменты для ручной работы.
Наконец мебель покрыли жидким пластиком / Фото Dezeen
Дизайнер работал в небольшом фургоне, который арендовал для перевозки своих изделий. Поскольку места для стульев было мало, ему пришлось открыть заднюю часть фургона.
Актуально Спальня площадью 7 метров: пример оформления
Лэмб резал полистирол, потом склеивал и собирал отдельные части, чтобы сформировать стулья. Наконец он покрыл их глянцевым пластиком. В конце концов, Лэмб пронумеровал стулья, сфотографировал их и подготовил к продаже.
Процесс создания стульев можно посмотреть на видео:
Поделиться новостью