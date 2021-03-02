Британский дизайнер Макс Лэмб вручную сделал 60 стульев. На это ему понадобилось всего 3 дня. Стулья изготавливали из плит полистирола.

Макс Лэмб сделал такое количество стульев в качестве зрелища, испытания и проверки себя на прочность. Проект имеет лаконичное название 60 Chairs ( "60 стульев" – перевод с английского 24 канал).

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Дизайнер хотел продемонстрировать трудности, возникающие на производстве, когда к делу привлечена единственная пара рук.



Делать один стул за другим было довольно скучно / Фото Dezeen

Стулья показывают, что бывает, когда человек один за другим создает похожие предметы.

Процесс изготовления был постоянной игрой в счет, – сказал Лэмб.

Этот эксперимент стал своеобразной игрой и желанием добраться до кресла под номером 60.



Мебель изготовили из полистирола / Фото Dezeen

Кресла были изготовлены из блоков полистирола толщиной 5 на 10 сантиметров, а затем покрыты полиуретановым каучуком.

С каждой плиты можно было сделать 12 стульев. В процессе работы дизайнер использовал инструменты для ручной работы.



Наконец мебель покрыли жидким пластиком / Фото Dezeen

Дизайнер работал в небольшом фургоне, который арендовал для перевозки своих изделий. Поскольку места для стульев было мало, ему пришлось открыть заднюю часть фургона.

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Лэмб резал полистирол, потом склеивал и собирал отдельные части, чтобы сформировать стулья. Наконец он покрыл их глянцевым пластиком. В конце концов, Лэмб пронумеровал стулья, сфотографировал их и подготовил к продаже.