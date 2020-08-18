Барселонская дизайнер Санна Велкер представила серию из предметов мебели и домашнего обихода, которые были созданы во время пандемии. Все материалы для проекта собраны в радиусе 1 километра от ее дома, чтобы показать уникальные местные возможности.

Коллекция содержит две лавки и табуреты, чайный набор и керамическую посуду, сообщает Dezeen.

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По словам дизайнера, после первого ослабления карантина она выходила из дома не далее чем на километр, и смогла открыть для себя много различных мастерских и талантливых людей, проживающих совсем неподалеку. Также в окрестностях собственного района Санна собирала разные мелочи.

Толчком к реализации этой идеи стал карантин / Фото Dezeen

Велкер создала деревянную скамейку с двумя индивидуальными круглыми сиденьями, которые разделены подлокотниками, чтобы переосмыслить изоляцию личности в обществах.

Лавка имеет символическое значение / Фото Dezeen

Стул был изготовлен из заброшенного камня и гранита, а также цемента. Этот предмет смело можно считать зеркалом микрорайона.

Этот стул изготовлен полностью из местных материалов / Фото Dezeen

Традиционная испанская трава эспарто используется в этом стуле для формирования сиденья табурета.

Высушенная трава способна надежно удерживать человека / Фото Dezeen

По словам Санны Велкер, изготовление мебели из местных ресурсов является мечтой многих дизайнеров.

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Учитывая ситуацию, мы делаем то, что хотели сделать уже довольно давно. И хотя бы на некоторое время вперед нам придется использовать наши местные ресурсы и возможности,

– пояснила дизайнер.

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