Этот дом расположен в лесной местности близ Мадрида. Его сделали полностью экологичным.

Источник: Dezeen

В доме живет Диего Барахас, основатель студии Husos Architects. Проект под названием Love Shack полностью учитывает особенности соснового леса, в котором его построили.

Актуально Дождались: IKEA открывает первый магазин в Украине



Внутри нет украшений, а стены обшиты ориентированно-стружечной плитой / Фото Dezeen

Для того чтобы Love Shack не влиял на окружающую среду, его сделали очень маленьким. В интерьере запланировали складную мебель, чтобы уменьшить площадь.

Например, в спальне есть складная кровать и складной стол: их можно использовать по очереди.



На маленькой кухне удалось сделать зону отдыха / Фото Dezeen

На кухне площадью четыре квадратных метра сделали зону для отдыха. Это пространство соединено с улицей и выходит на террасу.



Пространство спальни можно трансформировать с помощью мебели / Фото Dezeen

Также удалось спроектировать многофункциональную комнату, которую можно использовать как офис, спальню для гостей или даже тренажерный зал.

Дом сделан из сборной конструкции из соснового дерева. Внутри стены обшили ориентированно-стружечной плитой (ОСБ).



Терраса на крыше стала гостиной на свежем воздухе / Фото Dezeen

На крыше сделали "гостиную под открытым небом". Ее стенами служит металлическая цепь, украшенная небольшими кусками дерева.



Дом оказывает минимальное воздействие на природу вокруг / Фото Dezeen



Хозяева дома пытаются жить не только внутри, но и снаружи / Фото Dezeen