Дизайнер рассказала о необычном способе обновления интерьера

В наше время красить можно практически все. Это позволяет сделать интерьер более разнообразным и современным. Мало кто знает, но этот нехитрый трюк касается и установленных оконных рам.
Потребность покрасить оконные рамы возникает в ситуациях, когда они потеряли свой первоначальный внешний вид, так задумано по дизайн-проектом или владельцы просто решили обновить внешний вид помещения. Что для этого нужно?
Читайте также Почему стоит обратить внимание на профиль теневого шва: советы с фотопримерами
Процесс окрашивания оконных рам не является сложным.
Как покрасить рамы: пошаговая инструкция ⠀
Как покрасить оконные рамы / Фото Pinterest
- Стеклопакеты заклеивают малярной лентой и малярной бумагой.
- Чтобы не испачкать краской откосы, стены и пол их тоже лучше оклеить защитными материалами.
- После защиты всех мест, поверхность очищают, обезжиривают и красят.
- Далее алюминиевые конструкции покрывают лаком: глянец или мат.
Можно красить по таблице Ral или NCS. Кроме того, работы по покраске можно проводить на любом этапе ремонта.
Таблица цветов RAL / Фото Pinterest