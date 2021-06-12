Потребность покрасить оконные рамы возникает в ситуациях, когда они потеряли свой первоначальный внешний вид, так задумано по дизайн-проектом или владельцы просто решили обновить внешний вид помещения. Что для этого нужно?

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Процесс окрашивания оконных рам не является сложным.

Как покрасить рамы: пошаговая инструкция ⠀



Как покрасить оконные рамы / Фото Pinterest

Стеклопакеты заклеивают малярной лентой и малярной бумагой.

Чтобы не испачкать краской откосы, стены и пол их тоже лучше оклеить защитными материалами.

После защиты всех мест, поверхность очищают, обезжиривают и красят.

Далее алюминиевые конструкции покрывают лаком: глянец или мат.

Самое приятное, что такой вид работ можно выполнять без демонтажа окон.

Можно красить по таблице Ral или NCS. Кроме того, работы по покраске можно проводить на любом этапе ремонта.



Таблица цветов RAL / Фото Pinterest