Потребность покрасить оконные рамы возникает в ситуациях, когда они потеряли свой первоначальный внешний вид, так задумано по дизайн-проектом или владельцы просто решили обновить внешний вид помещения. Что для этого нужно?

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Процесс окрашивания оконных рам не является сложным.

Как покрасить рамы: пошаговая инструкция ⠀

Як пофарбувати віконні рами
Как покрасить оконные рамы / Фото Pinterest

  • Стеклопакеты заклеивают малярной лентой и малярной бумагой.
  • Чтобы не испачкать краской откосы, стены и пол их тоже лучше оклеить защитными материалами.
  • После защиты всех мест, поверхность очищают, обезжиривают и красят.
  • Далее алюминиевые конструкции покрывают лаком: глянец или мат.

Можно красить по таблице Ral или NCS. Кроме того, работы по покраске можно проводить на любом этапе ремонта.

Таблиця кольорів RAL
Таблица цветов RAL / Фото Pinterest