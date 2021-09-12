Дизайнер изготавливает мебель из коры деревьев, пострадавших из-за лесных пожаров

То, что в промышленности обычно считают отходами, для французского дизайнера Ноэ Дюшофур-Лоранс стало материалом для создания мебели. Свои невероятные стулья, столы и шезлонги он изготавливает из пробковой коры деревьев, пострадавших из-за лесных пожаров.

Коллекция мебели Burnt Cork высечена из пробковых блоков, подобных тем, что используют в зданиях в качестве утеплителя. По словам дизайнера, это его дань сгоревшим деревьям.

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Шокирован разрушительными лесными пожарами

Семена для коллекции были посажены летом 2017 года, когда дизайнер совершил трехдневную поездку в Португалию. Путешествуя по стране, Дюшофур-Лоуренс наткнулся на разрушительные лесные пожары на холмах Педроган-Гранде.

Сила огня поразила меня... Это заставило меня поставить под сомнение мое взаимодействие с природой как дизайнера и потребителя. Я почувствовал, что он снова появится в моей работе здесь, в Португалии,

– написал Дюшофур-Лоуренс в своем блоге.

Ноэ Дюшофур-Лоранс / Фото из инстаграма дизайнера

Исследование идеи

Время исследовать эту идею пришло в октябре 2018 года во время посещения небольшого семейного предприятия по производству пробки в португальском городе Фаро.

Там дизайнер узнал о процессе превращения пробковой коры в блоки, но также он открыл для себя отходы – сгоревшую пробку, которую получают из дуба.

Дело в том, что при пожаре верхний слой коры защищает древесину под ним, а производители пробки просто отслаивают этот пласт и выбрасывают.

Дюшофур-Лоренс наконец увидел возможность для своего профессионального творчества.



Пробковая древесина / Фото из инстаграма Made in Situ

Производство мебели из жженой пробки

Процесс изготовления мебели происходит в 2 этапа.

Сначала дизайнер изготавливает пробковый блок. Чтобы достичь эффекта градиента, Дюшофур-Лоранс использует гранулы разного размера: начиная от мелкого зерна традиционной пробки и заканчивая корой, где преобладает угля сгоревшего материала.



Изготовление пробковых блоков / Фото из инстаграма Ноэ Дюшофур-Лоранса

После этого с помощью специальной машинки из готовых блоков вырезают мебель. Это для Дюшофур-Лоренса выполняет португальская компания Granorte, что делает серию Burnt Cork сочетанием как ручных, так и промышленных процессов.



Вырезание мебели из пробковых блоков / Фото из инстаграма Made in Situ

Полная коллекция состоит из обеденного стола и кресла, шезлонга, двух низких столиков и табуретки. Все они имеют округлые формы, которые плавно сочетают детали каждого изделия.



Ноэ Дюшофур-Лоранс возле шезлонга, изготовленного из пробковой коры / Фото из инстаграма Made in Situ



Кресла / Фото из инстаграма Made in Situ



Шезлонг и столик / Фото из инстаграма Made in Situ



Обеденный стол / Фото из инстаграма Made in Situ



Табурет / Фото из инстаграма Made in Situ



Лавки / Фото из инстаграма Made in Situ



Коллекция мебели Burnt Cork / Фото из инстаграма Made in Situ