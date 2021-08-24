Дизайнер интерьеров назвала 7 золотых правил роскошной кухни

У вас есть все шансы превратить свою кухню в настоящий бриллиант, который ежедневно будет радовать глаз. Все, что для этого нужно – воспользоваться этими дизайнерскими советами.

Прежде всего включите кухню в общесемейное пространство. Только так вы сможете кардинально улучшить пропорции зоны для приготовления пищи. И не волнуйтесь за запахи, поскольку эта проблема часто раздута, а вытяжки прекрасно справляются с этой задачей.

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1. Верхние шкафы до потолка, чтобы не оставалось просветов

Верхние шкафчики граничат с потолком / Фото инстаграм annaakopyandesign

Это функционально, практично и эстетично. Если это невозможно – подведите короб до высоты потолочных карнизов и в соответствии с этим размещайте верхние шкафы и высокий фронт.

2. Объедините кухню с зоной спальни потолочным карнизом

Этот недорогой трюк визуально расширит пространство и объединит его, замыкая периметр.

3. Используйте встроенный холодильник

Жара или холод – это то, что создает дискомфорт даже в современной квартире. Но от этих неудобств можно легко избавиться: компания Daikin разработала кондиционеры, которые создадут оптимальную температуру воздуха в квартире при любых погодных условиях. Заполните форму на сайте и получите консультацию специалиста уже сегодня.

Гармоничная линия кухни / Фото инстаграм annaakopyandesign

Он визуально увеличит длину кухонного фронта за счёт непрерывной линии одного цвета. Также у вас сохранится один уровень глубины кухни, тогда как отдельный холодильник выбиваться из линии фронта.

4. Откажитесь от пристеночного бортика вдоль столешницы

Бортики часто не подходят ни к столешнице, ни к кухонному фартуку. Такое решение удешевляет кухню, и тут уже не может быть речи о роскоши.

5. Используйте благородные цвета

Объединенная кухня-столовая / Фото инстаграм annaakopyandesign

Подбирайте мебель, которая будет на тон светлее или темнее стен. Так вы подчеркнете разницу фактур, при этом кухня будет казаться больше, чем она есть на самом деле. Также важно избегать резких контрастных пятен, поскольку это будет мешать достижению гармонии.

6. Скрытая вытяжка

Спрячьте вытяжку за одному из фасадов, создав непрерывную линию верхних шкафов. Это полностью гармонизирует пропорции фронта.

7. Эффектный фартук

Это тот, который точно не будет дублироваться на полу или в ванной. Это украшение зоны для приготовления пищи, ее фокусная точка. Здесь очень важен контраст фактур и текстур. Поэтому делайте акцент на роскошных материалах.