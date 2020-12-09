Задача превратить однокомнатную квартиру в многофункциональное и уютное место больше не вызывает удивления. Наоборот идея о рациональном зонировании и эргономике дома стала новым дизайнерским и архитектурным трендом. Подробнее о том, как рационально обустроить однокомнатную квартиру – в нашем материале.

Современные реалии меняют не только ежедневные привычки, но и тенденции обустройства дома. О них сообщает Дизайн 24.

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Если раньше дом ассоциировался с отдыхом, сейчас – это место, где объединяются все необходимые зоны как для досуга, так и для работы. Даже дизайн небольших однокомнатных квартир в 2021 году будет включать идею многофункциональности, открытого пространства и отказа от лишнего.

Зонирование однокомнатной квартиры



Однокомнатную квартиру нужно разделить на зоны / Фото Unusual-design

Универсальной формулы зонирования, применимой к каждой квартире, не существует. Ведь для того, чтобы продумать грамотное распределение зон, необходимо учесть:

количество несущих конструкций и расположение кухни/санузла (из-за того, что эти параметры неизменны, именно от них отталкиваются инженеры, когда начинают работу с реконструкцией или перепланировкой квартиры);

и расположение кухни/санузла (из-за того, что эти параметры неизменны, именно от них отталкиваются инженеры, когда начинают работу с реконструкцией или перепланировкой квартиры); количество людей, проживающих в квартире;

привычки владельцев (для одних – важно обустройство рабочего места для других – обязательное наличие гардероба).



Зонирование однокомнатной квартиры с помощью стеклянных перегородок / Фото Pinterest

Если исходные данные позволяют отказаться от зонирования с помощью стен и громоздких дверей, ваш вариант – разработка дизайна однокомнатной квартиры-студии.

Создавая дизайн однокомнатной квартиры, архитекторы советуют сочетать между собой несколько помещений. Самым популярным вариантом при планировании однокомнатной квартиры в 2021 году останется объединение жилой комнаты с кухней. Лоджия, образованная из сочетания студии и балкона, может стать отличным местом для домашнего кабинета. А небольшой подиум в спокойной, непроходной части помещения заменит изолированную спальню.



Рабочее место можно разместить у окна или на лоджии / Фото ideas.homechart

Раздельный санузел лучше объединять в смежную ванную комнату и туалет. Освободившееся от стены пространство используйте по своему усмотрению: установите стиральную машинку, корзину для белья или вместительный шкаф-пенал.

Чтобы разумно поделить пространство, используйте между разными зонами функциональную мебель или тонкие перегородки. Барная стойка станет альтернативной стеной между кухней и гостиной, а стеллаж поделит пространство между спальней и рабочим пространством.



Функциональная перегородка, отделяющая спальное место / Фото stroy-podskazka

Дизайн однокомнатной квартиры с отдельной кухней предусматривает обустройство небольшой столовой. Для того чтобы сэкономить место в зоне для приготовления пищи, установите узкую столешницу или барную стойку, выберите плиту на две конфорки и встроенную технику, используйте открытые полки. Круглый стеклянный стол займет меньше места и поместит за собой больше гостей, чем квадратный аналог. Удачным дополнением к столу станут кресла на узких ножках.

Зонирование и дизайн однокомнатной квартиры с нишей



В нише можно разместить спальное место или кухонный блок / Фото Design-homes

После череды многократных реконструкций, квартиры в хрущевках, панельных домах или бывших коммуналках приобретают причудливые формы. Поэтому такие помещения требуют более продуманного подхода к зонированию и расстановке мебели, чем квартиры с "правильной" геометрией.

Нишу в однокомнатной квартире стоит обработать светлой краской, чтобы она не выбивалась из общего концепта дома. В зависимости от ее расположения и общей площади, здесь можно разместить кухню, спальню или рабочее пространство.

Ниша, расположенная на севере, станет идеальным вариантом для кладовой с кухонными гарнитурами и необходимыми принадлежностями для приготовления пищи. Если же планировка однокомнатной квартиры позволяет разместить в нише обеденную зону, вам понадобится компактный стол, несколько стульев и подвесная люстра.



Подиум для сна – это удобно и стильно / Фото Design-homes

Просторные ниши станут полноценной спальной зоной. Кровать с углубленными выдвижными ящиками при таком использовании еще больше сэкономит полезную площадь дома.

Углубление перед окном может превратиться в уголок для хобби или рабочее пространство. В таком случае вам нужен только компьютерный стол, удобное кресло и полочки, изготовленные по индивидуальным замерам.

Интерьер однокомнатной квартиры для семьи с ребенком

Концепт жилья меняется, если дизайн однокомнатной квартиры включает детскую. В этом варианте важно не только продумать зону для детской кровати и письменного стола, но и разместить ее в той части квартиры, куда поступает как можно больше естественного света. Если в комнате одно большое окно – зонирование осуществляется с помощью стекла или тонких стеллажей, через отверстия которых сможет проникать солнце. Если же источников естественного света несколько – смело покупайте раздвижную перегородку. Это отделит детскую зону и обеспечит приватность всем жителям квартиры.



Детскую зону в этой квартире отделили условной перегородкой / Фото Lestnitsy-perila

Кровать для одного ребенка может быть откидной и включать шкаф для хранения одежды. Дневная трансформация пространства освободит место для игор, и обеспечит вечерний комфорт и уют. Разрабатывая дизайн однокомнатной квартиры для родителей с двумя детьми, стоит обратить внимание на двухэтажные кровати или выдвижные двухъярусные кровати.

Для хранения игрушек и книг подойдут навесные полки, ящики и корзины.



Комнату разделили с помощью штор / Фото Stroy-podskazka

Как визуально расширить площадь однокомнатной квартиры

Прежде всего, нужно обратить внимание на декорирование стен и потолка. Обработку горизонтальных и вертикальных поверхностей лучше проводить светлыми отделочными материалами. Для стен можно использовать цвет слоновой кости, а для глянцевого натяжного потолка подобрать сдержанный белый.

Если без стен и межкомнатных дверей не обойтись, отдайте предпочтение вариантам из пород светлого дерева с элементами матового стекла. Стеклянные поверхности отражают свет, поэтому комнаты будут казаться более объемными.



Светлые оттенки зрительно расширяют пространство / Фото www.remontbp.com

Шкаф-купе с зеркальными дверцами в хорошо освещенной зоне – это решение, которое объединит практичность и эстетичность. Благодаря свойствам зеркала комната станет более просторной и светлой. А чтобы тяжелые занавески не препятствовали проникновению света – используйте жалюзи.

Выбор стиля

Дизайн однокомнатной квартиры тоже имеет ряд особенностей. Прежде всего это проявляется в рационализме. Классические и этнические стили оставите для оформления просторных помещений. Вместо этого в современном дизайне однокомнатной квартиры используйте функционализм, хай-тек, минимализм, лофт, фьюжн и элементы скандинавского стиля.



Однокомнатная квартира в скандинавском стиле / Фото Roomble

Среди основных трендов оформления дизайна однокомнатной квартиры в 2021 выделяют:

Использование натуральных материалов

Все больше людей меняют свои привычки и выбирают разумное потребление. Взвешенным становится выбор материалов для оформления интерьера, а также мебели, декора и техники. Растет интерес к вещам, которые перерабатываются и могут использоваться повторно. Поэтому в оформлении однокомнатных квартир преобладают натуральные материалы: стабилизированные растения, дерево, камень и бамбук.



Сегодня существует спрос на натуральные материалы / Фото Umods

Компактность и адаптивность

Дизайн маленькой однокомнатной квартиры стимулирует спрос на мебель, которая экономит место и подстраивается под индивидуальные потребности владельца. Отсюда модульные кухни, сборная мебель и компактные элементы, которые можно приспосабливать для различных нужд.



В маленьких квартирах делают встроенную мебель до потолка / Фото electro-king.com.ua

Умные технологии

Программы становятся более простыми и точными. Умные технологии все чаще применяются в архитектуре, в том числе для планирования однокомнатных квартир-студий. Smart-освещение, автоматический термостат, умная розетка и система контроля протечки воды – это технологии, которые упрощают жизнь уже сейчас.



Различные электронные приборы становятся все популярнее / Фото Newsmarthome

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Коричневые оттенки и цветовые вкрапления

Минимализм сохраняет верность светлым и естественным оттенкам, но их популярность активно догоняет коричневый с всем доступным диапазоном цветов. Использование бежевого, шоколадного или медного — это еще одно доказательство, что природные материалы с соответствующей цветовой гаммой уверенно закрепились в современных интерьерах.



Однокомнатную квартиру можно оформить в оттенках коричневого / Фото uytnyi-dom.com

Еще один заметный тренд, который встречается в оформлении квартир-студий и при оформлении однокомнатных квартир — отказ от монохрома и переход к ярким акцентам и узорам (бирюзовый, желтый или оранжевый цвета).

Примеры оформления интерьера в однокомнатных квартирах:

В маленьких помещениях часто используют стеклянные перегородки.