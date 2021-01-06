На дизайне кухни можно существенно сэкономить, если понимать, что именно вам нужно, а от чего можно с легкостью отказаться. Рассказываем, как сделать кухню функциональной, но не перегрузить лишними деталями.

Планировать кухонный гарнитур нужно в соответствии с размером семьи, а также учитывая образ жизни и привычки. О том, как можно сэкономить пространство и бюджет при обустройстве кухни, сообщает ресурс Ivd .

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Запланируйте маленький кухонный гарнитур



Вам не нужен большой гарнитур, если вы не любите готовить / Фото Kvartblog

Если вы не любите готовить, вероятно, большинство шкафов будут стоять пустыми. Поэтому не тратьте на них средства. Оставьте только действительно необходимые предметы: мойку, холодильник, плиту и небольшую столешницу.

Откажитесь от духовки

Если не любите печь, откажитесь от духовки. Или купите духовку с функцией микроволновой печи – так вы сэкономите место и средства.

Уменьшите количество конфорок

Даже опытные домохозяйки редко используют больше, чем две конфорки за раз. Если вы не любите готовить, вам вряд ли понадобится больше.

Поэтому смело выбирайте плиту с двумя конфорками. Можно даже приобрести стильную мобильную плиту, которую после использования легко спрятать в шкаф.

Откажитесь от верхних полок

Если у вас немного кухонной утвари, верхние шкафы могут вам не понадобиться. Кроме того, их можно заменить на шкаф-витрину, которая выглядит стильно и экономит место.



Отказывайтесь от большого стола, верхних шкафов и другой ненужной мебели / Фото Vashakuhnya

В нижние шкафы встройте холодильник

Если вы редко готовите и едите дома, можно не покупать полноценный холодильник. Сейчас существуют стильные варианты небольших холодильников со стеклянными дверцами. Также можно обратить внимание на модель, встраиваемую в кухню.

Сделайте зону для завтраков

Актуально для тех, кто привык дома только завтракать. Выделите небольшой уголок для электрочайника, кофемашины, небольшого набора посуды и полки для хранения снеков или хлопьев. Этого будет достаточно для того, чтобы сделать несложный завтрак.

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Сделайте акцент на зоне отдыха



На кухне можно сделать зону для отдыха / Фото Dizainkyhni