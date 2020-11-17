Невероятно стильные и уютные кухни с разных уголков мира. Они непременно превзойдут ваши ожидания.

Про стильные кухни из разных стран мира рассказывает Dezeen .

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Кухня цвета индиго в Лондоне



В этой кухне очень высокий потолок / Фото Dezeen

Кухня проекта под названием Makers House от студии Liddicoat & Goldhill . Здесь сохранили открытые кирпичные стены.

С ними контрастируют темно-синие шкафчики. Внимание привлекают стальные балки и полированный бетонный пол .

Тотально черная кухня в Дании



Кухня со встроенной мебелью черного цвета / Фото Dezeen

Этот небольшой дом называют "Приютом". Он расположен на берегу живописного водоема .

Кухня имеет панорамное окно и сплошь черный остров . На потолке – еще одно окно, поэтому в помещении много света и воздуха.

Японский минимализм в Испании



Кухня с видом на старые оливковые деревья / Фото Dezeen

Этот дом на Мальорке имеет окна, которые выходят на старинную оливковую рощу . Кухня здесь напоминает интерьеры в Японии: на ней царит полный минимализм . С первого взгляда сложно понять, где именно расположена плита.

Стены здесь покрасили в розовый цвет , на потолке – декоративные деревянные балки.

Кухня над океаном



Кухня похожа на корабль в океане / Фото Dezeen

Этот дом построен на косе в Чили . Океан окружает его с трех сторон. Поэтому из кухни открывается потрясающий вид.

Все элементы разместили на трех кухонных островах . Таким образом, ничто не портит вид из окон.

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Кухня с видом на горы



Черная кухня в доме с двускатной крышей / Фото Dezeen