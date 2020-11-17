Совершенство: 5 кухонь со всего мира, поражающие своим дизайном – фото
Невероятно стильные и уютные кухни с разных уголков мира. Они непременно превзойдут ваши ожидания.
Про стильные кухни из разных стран мира рассказывает Dezeen.
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Кухня цвета индиго в Лондоне
В этой кухне очень высокий потолок / Фото Dezeen
Кухня проекта под названием Makers House от студии Liddicoat & Goldhill. Здесь сохранили открытые кирпичные стены.
С ними контрастируют темно-синие шкафчики. Внимание привлекают стальные балки и полированный бетонный пол.
Тотально черная кухня в Дании
Кухня со встроенной мебелью черного цвета / Фото Dezeen
Этот небольшой дом называют "Приютом". Он расположен на берегу живописного водоема.
Кухня имеет панорамное окно и сплошь черный остров. На потолке – еще одно окно, поэтому в помещении много света и воздуха.
Японский минимализм в Испании
Кухня с видом на старые оливковые деревья / Фото Dezeen
Этот дом на Мальорке имеет окна, которые выходят на старинную оливковую рощу. Кухня здесь напоминает интерьеры в Японии: на ней царит полный минимализм. С первого взгляда сложно понять, где именно расположена плита.
Стены здесь покрасили в розовый цвет, на потолке – декоративные деревянные балки.
Кухня над океаном
Кухня похожа на корабль в океане / Фото Dezeen
Этот дом построен на косе в Чили. Океан окружает его с трех сторон. Поэтому из кухни открывается потрясающий вид.
Все элементы разместили на трех кухонных островах. Таким образом, ничто не портит вид из окон.
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Кухня с видом на горы
Черная кухня в доме с двускатной крышей / Фото Dezeen
Название этого проекта – Z House. Он расположен в итальянских Альпах. Кухню в тотально черном цвете задумали как фон – ведь отсюда открывается потрясающий вид на горы.
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