Дизайн кухни 2020 в фото: модные новинки и современные идеи интерьера
Кухня – это сердце каждого дома. Здесь мы проводим значительную часть жизни, готовим и организуем теплые застолья. Несмотря на такую многофункциональность, поиск вариантов интерьера кухни должен опираться не только на последние тенденции дизайна, но и на рациональное планирование. Примеры фото, как оформить современный дизайн кухни в квартире или частном доме – в нашем материале.
Современный дизайн кухни требует тщательного подхода к каждому этапу работ: от выбора оптимального планирования до расположения техники на правильном месте. Поэтому перед ремонтом кухни важно посмотреть на будущий процесс максимально широко и продумать четкую последовательность действий.
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Варианты планирования дизайна кухни 2020
Тип планировки зависит от метража помещения, количества окон и наличия проведенных коммуникаций. Дизайн интерьера кухни в хрущёвке будет категорически отличаться от дизайна кухни на даче, так же как недорогой дизайн маленькой кухни не потребует столько ресурсов, сколько дизайн кухни-гостинной в частном доме. Не менее важно количество жителей дома, ведь планирование должно предусматривать индивидуальные привычки каждого члена семьи и обеспечить максимальный комфорт при совместных застольях.
Образцы планирования маленькой кухни / archi.tash
Правильное расположение этих зон образует удобный рабочий треугольник, который сокращает время на передвижение по кухне, делает процесс приготовления пищи более интуитивным, а процесс уборки – проще.
П-образная кухня
Рабочий треугольник удачно вписывается в концепцию П-образной кухни. Часто ее выбирают для дизайна кухни-гостиной в 2020 году. Преимущества решения:
- П-образная планировка удобна для приготовления пищи, так как все необходимые зоны находятся рядом;
- создание плавного перехода между кухней-столовой или гостиной, поскольку полуостров маскирует рабочую секцию кухни;
- много места для хранения продуктов;
- максимальное количество рабочих поверхностей.
Так выглядит П-образная кухня / olgabondar_design
Минималистичный дизайн кухни / olgabondar_design
Стильный и сдержанный интерьер / olgabondar_design
Линейная кухня
Наиболее лаконичный вариант кухонного интерьера – это размещение основной мебели вдоль стены. Такой вариант лучше всего подходит для дизайна интерьера кухни-студии и небольших помещений. Преимущества решения:
- простота реализации;
- недорогая стоимость из-за отсутствия сложных гарнитур;
- экономия пространства и возможность расположить кухонную линию в кухнях с нестандартной планировкой;
- практичность в эксплуатации, поскольку все необходимые вещи будут легкодоступными.
Фото современной линейной кухни / dimensiva
L-образная кухня
Угловая кухня в дизайне интерьера – одно из самых распространенных решений, которое подчеркивает преимущества небольших и средних помещений. Из-за популярности L-образных планировок, на рынке существует широкий выбор гарнитуры для угловых секций. Плюсы этого варианта:
- легкость зонирования и возможность организовать столовую или кухню-гостиную;
- удобное передвижение между рабочими зонами даже в просторной кухне;
- недорогая цена и широкий выбор фурнитуры.
Параллельная кухня
Параллельное планирование подходит для помещений прямоугольной формы. Важным нюансом при оформлении дизайн-проекта кухни такого типа является широкий проход между двумя параллельными линиями. Преимущества выбора:
- достаточно места для установки бытовой техники и последних новинок кухонной мебели;
- максимальное использование пространства в вытянутой, прямоугольной кухне;
- достаточное количество длинных рабочих поверхностей.
Островная кухня
Островная планировка считается прерогативой больших помещений. Такой дизайн кухни часто встречается на фото в 2020 году и демонстрируется в фильмах. К тому же островная кухня считается сочетанием современных идей и классики. Плюсы этой версии:
- высокая функциональность и возможность установить барную стойку;
- свободный подход к столу с любой стороны кухни;
- на островной кухне может готовить одновременно несколько человек, которые не будут мешать друг другу;
- подходит для оформления дизайна кухни-студии.
Островок – модное решение для кухни / design_interior
Островная кухня сейчас в тренде / design_interior
Освещение
Свет на кухне важен так же, как планирование и подбор мебели. С его помощью можно отделить зоны, расширить пространство, создать уют. Поэтому не стоит зацикливаться на одном источнике освещения.
Если вы определились с типом планирования, распределить свет становится значительно легче. Рабочая зона, где готовятся блюда, должна хорошо освещаться в любое время суток – здесь поможет многоуровневое освещение, светильники, встроенные в подвесные ящики и накладные линейные светильники.
Стильный светильник на кухне / forever_stu
Оптимальным вариантом для столовой зоны являются подвесные светильники с приглушенным освещением природного типа. Лучше выбирать светильники с регулируемой высотой. Для оформления интерьера большой кухни – над обеденным столом подвешивают люстру с прямыми потоками света. А для небольших столовых с L-планированием рекомендуют приобрести светильник бра.
Какой стиль интерьера выбрать: модные новинки кухонь
Как и годами ранее, модный интерьер кухни в 2020 году базируется на эргономичности, многофункциональности и простоте. Стремительной популярности приобретает открытое зонирование, которое предусматривает монтаж барной стойки и габаритных мраморных столешниц.
Последние тенденции в дизайне кухонь / archi.tash
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Еще один совет – откажитесь от ручек на ящиках, наоборот – обратите внимание на утопленную или скрытую фурнитуру. А еще фишкой вашего дома может стать система открывания, которая реагирует на прикосновения.
Кухня в стиле минимализм
Главные новинки в дизайне кухни остаются за минимализмом. Основная задача – обеспечение функциональности помещения. Характеристики минимализма:
- использование природных материалов, светлых или серых тонов;
- стены обрабатывают штукатуркой, для оформления рабочей зоны используется однотонная плитка: яркие принты и узоры будут выглядеть неуместно;
- просторное помещение и много источников света;
- доминирование простых форм, отсутствие ручек, кухонная гарнитура выполнена из древесины или металла;
- вместо избытка декоративных элементов можно использовать несколько вазонов в простых горшках.
Скандинавський стиль дизайна кухни
Если вы ищете кухни, которые в моде в 2020 году – ваш вариант скандинавский стиль. Характеристики скандинавского стиля:
- акцент на удобстве;
- монохромная палитра цветов (практически все поверхности кухни белые);
- стены покрывают штукатуркой, может использоваться дерево, окрашенное белой краской;
- деревянная мебель, которая идеально вписывается в пространство и не занимает много места;
- шторы и скатерти из натуральных тканей;
- для дополнения пространства используют металлические стеллажи, аксессуары из дерева и картины с растительным орнаментом.
Классический стиль интерьєра
Дизайн интерьера кухни в классическом стиле используется чаще всего. И это не удивительно, учитывая его универсальные черты:
- плавные линии и светлые оттенки;
- использование дерева для оформления стен;
- предпочтение отдается мебели из благородных деревьев;
- на плитке и обоях кухни-столовой могут использоваться легкие узоры;
- дополнит кухню мраморная или каменная столешница;
- интерьер дополняет фарфоровая посуда.
Стильная кухня лофт
Так как лофт ассоциируется с открытым пространством, его часто используют для оформления интерьера кухни-гостиной. Основные черты:
- кирпичные стены без отделки, бетонные стены и пол;
- все предметы должны нести функциональную нагрузку;
- сочетание мебели различных стилей и текстур, могут использоваться тяжелые материалы, например, hpl-панели;
- интерьер дополнит массивная вытяжка.
Декор и примеры интерьера кухни в фото
Современная кухня в 2020 году – это сбалансированное сочетание цветов и фактур, лаконичные фасады, встроенная техника, рационально оборудованная рабочая зона. Главное, чтобы было уютно и функционально одновременно!
Важно помнить о правиле треугольника при размещении плиты, мойки и холодильника. Обратите внимание также на расстояние между мойкой и плитой: оно должно быть максимально большим, ведь обычно эта рабочая зона наиболее задействована, особенно в линейной кухне. Новинкой в обустройстве кухонь 2020 являются духовки 2в1, которые выполняют еще и функцию микроволновки. На пике популярности также кухня-студия, объединяющая кухню и гостиную. Такое решение является очень точным, но надо позаботиться о хорошей вытяжке, чтобы кухонные запахи не распространялись по дому, – советует дизайнер интерьера Ирина Русинкевич.
Пример дизайна интерьера кухни / forever_stu
Стол на кухне / forever_stu
Белая кухня / behance.net
Дизайн кухни со встроенной техникой / behance.net
Оформление дизайна чёрной кухни / forever_stu
Чёрная кухня / forever_stu
Угловая кухня / behance.net
Декор кухни в стиле кантри / behance.net
Небанальные дизайнерские идеи для кухни / behance.net
Дизайн интерьера кухни, совмещенной с залом / behance.net
Встроенная кухня экономит место / behance.net
Реальные фото интерьера кухни / behance.net
Так можно стильно обустроить кухню-гостиную / forever_stu
Маленькие детали помогут украсить кухню / archi.tash
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