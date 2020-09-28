Кухня – это сердце каждого дома. Здесь мы проводим значительную часть жизни, готовим и организуем теплые застолья. Несмотря на такую ​​многофункциональность, поиск вариантов интерьера кухни должен опираться не только на последние тенденции дизайна, но и на рациональное планирование. Примеры фото, как оформить современный дизайн кухни в квартире или частном доме – в нашем материале.

Современный дизайн кухни требует тщательного подхода к каждому этапу работ: от выбора оптимального планирования до расположения техники на правильном месте. Поэтому перед ремонтом кухни важно посмотреть на будущий процесс максимально широко и продумать четкую последовательность действий.

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Варианты планирования дизайна кухни 2020

Тип планировки зависит от метража помещения, количества окон и наличия проведенных коммуникаций. Дизайн интерьера кухни в хрущёвке будет категорически отличаться от дизайна кухни на даче, так же как недорогой дизайн маленькой кухни не потребует столько ресурсов, сколько дизайн кухни-гостинной в частном доме. Не менее важно количество жителей дома, ведь планирование должно предусматривать индивидуальные привычки каждого члена семьи и обеспечить максимальный комфорт при совместных застольях.



Образцы планирования маленькой кухни / archi.tash

При выборе планировки архитекторы рекомендуют ориентироваться на основные функциональные зоны кухни: плиту, раковину и холодильник.

Правильное расположение этих зон образует удобный рабочий треугольник, который сокращает время на передвижение по кухне, делает процесс приготовления пищи более интуитивным, а процесс уборки – проще.

П-образная кухня

Рабочий треугольник удачно вписывается в концепцию П-образной кухни. Часто ее выбирают для дизайна кухни-гостиной в 2020 году. Преимущества решения:

П-образная планировка удобна для приготовления пищи, так как все необходимые зоны находятся рядом;

создание плавного перехода между кухней-столовой или гостиной, поскольку полуостров маскирует рабочую секцию кухни;

много места для хранения продуктов;

максимальное количество рабочих поверхностей.



Так выглядит П-образная кухня​ / olgabondar_design

Минималистичный дизайн кухни / olgabondar_design

Стильный и сдержанный интерьер / olgabondar_design

Линейная кухня

Наиболее лаконичный вариант кухонного интерьера – это размещение основной мебели вдоль стены. Такой вариант лучше всего подходит для дизайна интерьера кухни-студии и небольших помещений. Преимущества решения:

простота реализации;

недорогая стоимость из-за отсутствия сложных гарнитур;

экономия пространства и возможность расположить кухонную линию в кухнях с нестандартной планировкой;

практичность в эксплуатации, поскольку все необходимые вещи будут легкодоступными.



Фото современной линейной кухни / dimensiva

L-образная кухня

Угловая кухня в дизайне интерьера – одно из самых распространенных решений, которое подчеркивает преимущества небольших и средних помещений. Из-за популярности L-образных планировок, на рынке существует широкий выбор гарнитуры для угловых секций. Плюсы этого варианта:

легкость зонирования и возможность организовать столовую или кухню-гостиную;

удобное передвижение между рабочими зонами даже в просторной кухне;

недорогая цена и широкий выбор фурнитуры.

Параллельная кухня

Параллельное планирование подходит для помещений прямоугольной формы. Важным нюансом при оформлении дизайн-проекта кухни такого типа является широкий проход между двумя параллельными линиями. Преимущества выбора:

достаточно места для установки бытовой техники и последних новинок кухонной мебели;

максимальное использование пространства в вытянутой, прямоугольной кухне;

достаточное количество длинных рабочих поверхностей.

Островная кухня

Островная планировка считается прерогативой больших помещений. Такой дизайн кухни часто встречается на фото в 2020 году и демонстрируется в фильмах. К тому же островная кухня считается сочетанием современных идей и классики. Плюсы этой версии:

высокая функциональность и возможность установить барную стойку;

свободный подход к столу с любой стороны кухни;

на островной кухне может готовить одновременно несколько человек, которые не будут мешать друг другу;

подходит для оформления дизайна кухни-студии.



Островок – модное решение для кухни / design_interior

Островная кухня сейчас в тренде / design_interior

Островок в дизайне квартиры сочетает кухню и гостиную​ / design_interior

Освещение

Свет на кухне важен так же, как планирование и подбор мебели. С его помощью можно отделить зоны, расширить пространство, создать уют. Поэтому не стоит зацикливаться на одном источнике освещения.

Если вы определились с типом планирования, распределить свет становится значительно легче. Рабочая зона, где готовятся блюда, должна хорошо освещаться в любое время суток – здесь поможет многоуровневое освещение, светильники, встроенные в подвесные ящики и накладные линейные светильники.

Стильный светильник на кухне / forever_stu

Оптимальным вариантом для столовой зоны являются подвесные светильники с приглушенным освещением природного типа. Лучше выбирать светильники с регулируемой высотой. Для оформления интерьера большой кухни – над обеденным столом подвешивают люстру с прямыми потоками света. А для небольших столовых с L-планированием рекомендуют приобрести светильник бра.

Какой стиль интерьера выбрать: модные новинки кухонь

Как и годами ранее, модный интерьер кухни в 2020 году базируется на эргономичности, многофункциональности и простоте. Стремительной популярности приобретает открытое зонирование, которое предусматривает монтаж барной стойки и габаритных мраморных столешниц.

Последние тенденции в дизайне кухонь​ / archi.tash

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Еще один совет – откажитесь от ручек на ящиках, наоборот – обратите внимание на утопленную или скрытую фурнитуру. А еще фишкой вашего дома может стать система открывания, которая реагирует на прикосновения.

Кухня в стиле минимализм

Главные новинки в дизайне кухни остаются за минимализмом. Основная задача – обеспечение функциональности помещения. Характеристики минимализма:

использование природных материалов, светлых или серых тонов;

стены обрабатывают штукатуркой, для оформления рабочей зоны используется однотонная плитка: яркие принты и узоры будут выглядеть неуместно;

просторное помещение и много источников света;

доминирование простых форм, отсутствие ручек, кухонная гарнитура выполнена из древесины или металла;

вместо избытка декоративных элементов можно использовать несколько вазонов в простых горшках.

Скандинавський стиль дизайна кухни

Если вы ищете кухни, которые в моде в 2020 году – ваш вариант скандинавский стиль. Характеристики скандинавского стиля:

акцент на удобстве;

монохромная палитра цветов (практически все поверхности кухни белые);

стены покрывают штукатуркой, может использоваться дерево, окрашенное белой краской;

деревянная мебель, которая идеально вписывается в пространство и не занимает много места;

шторы и скатерти из натуральных тканей;

для дополнения пространства используют металлические стеллажи, аксессуары из дерева и картины с растительным орнаментом.

Классический стиль интерьєра

Дизайн интерьера кухни в классическом стиле используется чаще всего. И это не удивительно, учитывая его универсальные черты:

плавные линии и светлые оттенки;

использование дерева для оформления стен;

предпочтение отдается мебели из благородных деревьев;

на плитке и обоях кухни-столовой могут использоваться легкие узоры;

дополнит кухню мраморная или каменная столешница;

интерьер дополняет фарфоровая посуда.

Стильная кухня лофт

Так как лофт ассоциируется с открытым пространством, его часто используют для оформления интерьера кухни-гостиной. Основные черты:

кирпичные стены без отделки, бетонные стены и пол;

все предметы должны нести функциональную нагрузку;

сочетание мебели различных стилей и текстур, могут использоваться тяжелые материалы, например, hpl-панели;

интерьер дополнит массивная вытяжка.

Декор и примеры интерьера кухни в фото

Современная кухня в 2020 году – это сбалансированное сочетание цветов и фактур, лаконичные фасады, встроенная техника, рационально оборудованная рабочая зона. Главное, чтобы было уютно и функционально одновременно!

Важно помнить о правиле треугольника при размещении плиты, мойки и холодильника. Обратите внимание также на расстояние между мойкой и плитой: оно должно быть максимально большим, ведь обычно эта рабочая зона наиболее задействована, особенно в линейной кухне. Новинкой в ​​обустройстве кухонь 2020 являются духовки 2в1, которые выполняют еще и функцию микроволновки. На пике популярности также кухня-студия, объединяющая кухню и гостиную. Такое решение является очень точным, но надо позаботиться о хорошей вытяжке, чтобы кухонные запахи не распространялись по дому, – советует дизайнер интерьера Ирина Русинкевич.

Пример дизайна интерьера кухни / forever_stu

Стол на кухне / forever_stu

Белая кухня / behance.net

Дизайн кухни со встроенной техникой / behance.net

Оформление дизайна чёрной кухни / forever_stu

Чёрная кухня / forever_stu

Угловая кухня​ / behance.net

Декор кухни в стиле кантри / behance.net

Небанальные дизайнерские идеи для кухни / behance.net

Дизайн интерьера кухни, совмещенной с залом / behance.net

Встроенная кухня экономит место / behance.net

Реальные фото интерьера кухни / behance.net

Так можно стильно обустроить кухню-гостиную / forever_stu

Маленькие детали помогут украсить кухню / archi.tash

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