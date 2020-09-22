Общежитие – это место, где студенты проводят практически все свободное время. Одна комната, рассчитанная на двух, а то и четырех человек, часто становится не только спальней, но и кухней, гардеробной и кабинетом. Учитывая эти вызовы, бюджетный ремонт в общежитии должен учитывать все потребности. Как изменить свое жилье и легально освежить дизайн – в нашем материале.

Мы рассказываем, как обустроить комнату в общежитии студенту и на что следует обратить внимание.

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Как изменить дизайн в комнате общежития

Зонирование

Перед началом ремонтных работ важно посоветоваться с соседями и совместно составить ориентировочную планировку комнаты, который будет удобным для всех жителей. Даже обустраивая дизайн маленькой комнаты в общежитии, обязательно разделить помещения на спальню, кухню и рабочую зону. Для того чтобы все поместилось в одной комнате, рекомендуется использовать двухъярусные кровати, подбирать выдвижную мебель и столы-трансформеры. Благодаря этим нехитрым решениям комната будет более вместительной и просторной одновременно.

Чаще всего, кровати и рабочий стол располагают поближе к окнам, ведь солнечный свет облегчает пробуждения и уберегает зрение во время выполнения домашних заданий. А вот зону кухни можно устроить при входе в комнату. Чтобы отделить ее от остального помещения, достаточно повесить светлую ширму или развернуть шкаф таким образом, чтобы его фасад создавал импровизированную стену между зонами.

Как подобрать стиль интерьера?

Нередко родители и первокурсники не знают, как обустроить комнату в студенческом общежитии таким образом, чтобы не потратить много ресурсов и времени. Поэтому на помощь приходит современный дизайн комнаты в общежитии. Интерьер комнаты может включать элементы лофта, минимализма и скандинавского стиля – они просты в реализации и направлены на экономию пространства.

Комната в стиле минимализм:

эргономика – дизайн комнаты в общежитии для студентов должен быть интуитивным, не обремененным лишними предметами или габаритной мебелью, что препятствует передвижению помещением;

– дизайн комнаты в общежитии для студентов должен быть интуитивным, не обремененным лишними предметами или габаритной мебелью, что препятствует передвижению помещением; акценты на простых формах и однотонных фасадах;

и однотонных фасадах; использование подвесных элементов, например полок для книг и канцелярии.

Фото интерьера в стиле минимализм с яркими акцентами:

Дизайн минималистичного и стильного интерьера комнаты / behance.net

Минимализм может быть ярким / behance.net​

Дизайн комнаты в стиле лофт:

открытая планировка комнаты в общаге, которая предполагает отсутствие перегородок;

комнаты в общаге, которая предполагает отсутствие перегородок; открытые конструктивные элементы и необработанная штукатурка, бетон или кирпичная кладка;

и необработанная штукатурка, бетон или кирпичная кладка; сочетание различных фактур – это удобно для проживания соседей, которые не согласовывают между собой стиль своей зоны.

Идеи дизайна в стиле лофт:

Дизайн интерьера в стиле лофт / behance.net

Рабочее место студента должна быть удобной / behance.net​

Скандинавский стиль в интерьере:

экологические материалы – деревянная мебель, шторы из льна, хлопковый ковер;

– деревянная мебель, шторы из льна, хлопковый ковер; светлую цветовую гамму – ища решение, как обустроить маленькую комнату в общежитии надо позаботиться о светлых тонах, которые визуально расширят пространство;

– ища решение, как обустроить маленькую комнату в общежитии надо позаботиться о светлых тонах, которые визуально расширят пространство; живые растения.

Варианты оформления комнат в скандинавском стиле:​

Интерьер комнаты в скандинавском стиле / behance.net

Скандинавский дизайн сделает даже маленькую комнату уютной / behance.net

Комнату в общежитии можно обустроить стильно / behance.net

Бюджетный ремонт комнаты в общежитии

Отвечая на вопрос: "как обустроить комнату в общежитии студенту без серьезных затрат?", на ум приходит простой ответ – отказаться от всего лишнего. Например, от дорогих фотообоев. Они выглядят эстетично только на гладких стенах новостроек. К сожалению, стены общежитий часто испорченные возрастом или предыдущими ремонтами. Из-за этого обои будут отклеиваться, расслаиваться и деформироваться. Через год ваша комната захочет повторного ремонта, а это новые финансовые расходы.

Чтобы сэкономить на стенах, следует выбирать долговременные решения. Например, стойкую к мытью краску. Она проста в нанесении, безопасна в эксплуатации и сохраняет свежесть комнаты в течение всего периода обучения и проживания в общежитии. А если вы все же мечтаете о лаконичном акценте – купите недорогой постер с мотивационными цитатами, кадрами из любимых фильмов или приятными пейзажами.

Для того чтобы визуально расширить пространство, выбирайте пастельные тона красок. Потолок оставьте как можно светлее, а для пола используйте эмалевые краски тех цветов, которые не будут сильно контрастировать со стенами.

И не забывайте первое правило бюджетного интерьера – проводите ремонт комнаты в общежитии своими руками и получайте от этого максимум удовольствия!

Свет

Чем больше света в комнате, тем комфортнее будет проживания в ней. Поэтому в стандартных комнатах общежития важно позаботиться о миксе холодного и теплого света.

Центральное освещение стоит сделать нейтральным или теплым, такое решение будет способствовать расслаблению после насыщенного дня. Для дополнительной подсветки рабочих зон можно использовать холодные лампочки, которые вкручиваются в настольные лампы или торшеры. А светодиодные ленты по периметру комнаты создадут особую атмосферу уюта.

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Как украсить комнату: мебель и декор

Последний шаг касается совета, как обставить комнату в общежитии, чтобы она стала местом вашего отдыха, а не фактором дополнительного стресса, даже если ее площадь 12 или 18 квадратных метров.

Не огорчайтесь, если вся мебель в вашей комнате различаться по материалам и стилях. Вам необязательно покупать новые шкафы и столы, чтобы все детали гармонировали между собой. Достаточно использовать самоклеящуюся пленку на поверхностях, находящихся на виду. Выбирайте однотонную пленку под дерево, чтобы минимизировать пестроту.

Избыток орнаментов засоряет комнату, поэтому если вы хотите создать спокойную атмосферу откажитесь от красочных покрывал, ковров и штор.

Декоративные элементы лучше вешать на стены, чтобы они не занимали функционального пространства. Зеркало, фотографии, гирлянды – лишь часть того, что может украсить комнату, не занимая места. Кстати, вешалку для одежды тоже следует выбирать настенную.

И не забудьте об подоконнике. Думая, как украсить комнату в общаге, используйте подсвечники, вазы, минималистичные торшеры или статуэтки, поскольку они смогут подчеркнуть оригинальность вашего помещения.

Идеи обустройства комнаты в общежитии в фото

Пример дизайна комнаты для студента / behance.net

Диван должен быть раскладным / фото: Develop



Гирлянды становятся особенно актуальными в период новогодних праздников / фото: Конкурент

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