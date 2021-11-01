Мода и тренды в дизайне интерьеров очень динамичны и постоянно терпят трансформации. Грядущий 2022 год также принесет за собой изменения в обустройстве дома.

Не пропустите Психология цвета: о чем говорят стены в вашем доме

Как утверждают дизайнеры, главный и безоговорочный тренд 2022 года – минимализм и геометрические формы.

Следует добавить в интерьер простые формы с прямыми углами или без них. Это могут быть стеклянные или деревянные элементы. Хитом нового сезона тоже должен стать мрамор.

Геометрический минимализм / Фото Pinterest

В современный минимализм прекрасно вписываются круги. Это может быть мебель со скругленными краями или круглые аксессуары. Такие особые контрастные элементы создадут интересный интерьер.

Современные детали / Фото Pinterest

Новинкой в ​​дизайне 2022 года также станут повторяющиеся предметы декора и мебель. У каждого весомого элемента дизайна должна быть пара, которая будет гармонировать с ним по форме, цвету, узору или фактуре.

Парный стиль / Фото Pinterest

Для понимания удачной стилистики будущего года также следует понять и просмотреть мелкие детали в интерьере. Глобальные тренды всегда возникают из совокупности множества микротрендов. Такими микротрендами в 2022 году станут натуральные материалы, также следует ожидать возвращения мебели в стиле ретро.

Ретро стиль возвращается / Фото Pinterest

В 2022 году весомая роль будет уделяться рабочему пространству в собственном доме. Поскольку ремоут все еще актуален, это место должно быть особенно удобным и функциональным.

Что касается принтов, то для любителей стиля ретро есть еще один сюрприз – возвращается принт в горошек. Он будет актуален как для мельчайших деталей, так и для декора стен.

Принт в горошек / Фото Pinterest