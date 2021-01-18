Эта подборка гостиных с аристократическим характером для тех, кто мечтает о загородной жизни. В таких комнатах хорошо отдыхать и проводить время в кругу близких людей.

Про интерьеры гостиных со сдержанным и спокойным дизайном сообщает журнал Dezeen .

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Budge Over Dover, Австралия



Отрытое пространство с яркими элементами / Фото Dezeen

Здесь сделали плавное ощущение пространства, соединив большую кухню и гостиную в одно помещение. В интерьере использовали глубокие цвета, детали из темного дерева и мраморные поверхности.

Гостевой дом Esperinos, Греция



Стиль гостиной несколько футуристический и необычный / Фото Dezeen

Эта комната необычна своими мохово-зелеными стенами. Естественный цвет расслабляет и гармонирует с видом за окном.

Ферма на острове Whidbey, США



Здесь сделали большую зону для релакса / Фото Dezeen

Стеклянные стены, сельский пейзаж, деревянный пол и камин в центре пространства – это гостиная привлекает своей простотой. Здесь можно наблюдать за сменой времен года, а зимой особенно приятно сидеть у открытого огня.

VS House, Индия



Сочетание изящных оттенков делает интерьер стильным / Фото Dezeen

Красивый минималистичный интерьер, и ндийские мотивы на подушках, просторная зона для сидения – эта комната надолго остается в памяти. Темное дерево, ротанг и сдержанные серые оттенки придают интерьеру изысканности.

Nithurst Farm, Великобритания



В этой комнате сделали приятный микс стилей / Фото Dezeen

Еще одна уютная ферма с величественным интерьером. Она отдаленно напоминает древнеримские здания.

В помещении оставили необработанные высокие бетонные потолки, на фоне которых прекрасно смотрятся яркие картины, шторы и диван.