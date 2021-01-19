Музей Дизайна признал лучшим объектом прошлого года розовые качели. Эту инсталляцию установили на границе между двумя государствами.

Автором проекта стала архитектурная студия Rael San Fratello. Об этом сообщает официальный сайт The Design Museum .

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Качели была признаны лучшим дизайном года / Фото instagram.com/rrael

Три простые качели, которые врезали в стену на границе, стали вирусными в сети. Инсталляция позволила детям из двух стран объединиться и играть так, будто стены между ними нет.



У этого простого дизайна – глубокий политический и социальный контекст / Фото instagram.com/rrael

Качели расположены одновременно в Эль-Пасо, штат Техас, и на территории общины Анапра, Мексика.

В инстаграме студии продемонстрировали видео качелей:

Реализация проекта длилась 10 лет из-за чувствительности контекста. Архитекторы хотели показать: все, что происходит с одной стороны границы, влияет на противоположную сторону.



Реализация проекта длилась 10 лет / Фото instagram.com/rrael

Инсталляция была временной, однако ее фото до сих пор вызывают немалый ажиотаж в сети.