Рано или поздно наступает момент, когда ваш ребенок становится старше. Именно в таких случаях время избавляться от обилия игрушек, розовых обоев. Элементы декора, которые были актуальны для маленькой девочки – перестают радовать взрослую дочь. Какой стиль выбрать для дизайна комнаты девочки-подростка и какие существуют особенности – читайте в нашем материале.

Вряд ли девушка обрадуется розовым "замкам принцессы", которые часто создают для юных леди родители.

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Современные подростки внимательно следят за трендами. Они стремятся иметь стильную и функциональную комнату, в которой легко можно устроить фотосессию для Instagram или пригласить подруг на пижамную вечеринку.

Варианты дизайна комнаты для девочки-подростка

Существует немало современных стилей, которые можно взять за основу интерьера детской. Вот лишь некоторые из них.

Американский стиль интерьера

Геометрические формы, сочетание контрастных цветов, своеобразная "леденцовость" точно понравятся подросткам.

Комната в скандинавском стиле

Холодные и сдержанные оттенки вместе с интересными аксессуарами делают комнату очень стильной.

Дизайн интерьера в стиле минимализм

В такой комнате подростки чувствуют себя почти взрослыми.

Особенности оформления комнаты для девочки-подростка

Комната девочки в подростковом возрасте должна служить для нескольких целей:

отдых;

обучение;

хобби;

прием гостей.

Наши советы помогут лучше понять, о какой комнате мечтают подростки.

Нейтральные цвета



Белый цвет прекрасно сочетается с яркими аксессуарами / Фото Mychildroom

При планировании интерьера комнаты для подростка родителям обычно хочется сделать ее яркой. Часто спрашивают любимый цвет девушки и оформляют им все в помещении.

Это ошибка, ведь увлечения молодежи меняются очень быстро. Любимый цвет через год может надоесть, а вкусы – измениться на противоположные.

Правильным решением будет выбрать для отделки комнаты ненасыщенные пастельные оттенки. Тогда есть шанс, что они будут служить долго и не будут вызывать раздражение и постоянный стресс.



Интерьер нейтральных цветов будет актуальным много лет / Фото Mychildroom

Зато интересные акценты и атмосферу можно создать с помощью аксессуаров. Модный плед, лампа или надувной диван сделают интерьер трендовым.

В то же время их легко заменить, когда они выйдут из моды и покажутся надоедливыми хозяйке комнаты.

Простой дизайн



Подростки хотят украсить комнату по своему вкусу / Фото Unsplash

Звучит странно, но в дизайне детской комнаты нужно все делать максимально простым.

Подростки любят персонализировать все, к чему прикасаются. Комната, в которой они живут – это их личное пространство для творчества. Здесь точно появятся незапланированные постеры на стенах, кресла-мешки, рисунки, рукоделие, неожиданные интересные находки из магазинов и куча вещей "на память".

Оставьте как можно больше свободного и пустого пространства для жительницы комнаты. Она точно найдет, как его наполнить.

Освещение



Боковые светильники делают пространство уютным / Фото Unsplash

Освещение – важный пункт, влияет на настроение и даже здоровье ребенка. Дизайнеры рекомендуют сделать освещение разноуровневым. Идеально запланировать в комнате:

источник общего света;

настенные светильники;

торшер или настольную лампу;

"тайный" свет, который подсветит карниз, нишу, шкаф и тому подобное.



Торшером хорошо пользоваться для чтения / Фото Mychildroom

Первые три пункта понадобятся для комфортной жизни, обучения, чтения и тому подобного. "Тайное" же освещение нужно для создания уюта и полумрака в комнате. Его роль может сыграть одноцветная гирлянда, интересное бра и так далее.

Эргономика

Организм подростка только формируется, поэтому ему нужна качественная мебель для работы и отдыха.



Для подростка лучше выбрать кровать, а не диван / Фото Mychildroom

Особое внимание нужно обратить на кровать. Выбирайте достаточно твердый матрас и качественные материалы для спального места. Большинство подростков хотят заменить кровать на диван.

С одной стороны, на диване удобно проводить время днем, там можно принимать гостей, сидеть с ноутбуком, читать и тому подобное.

Но для здорового сна лучше иметь полноценную кровать с комфортным матрасом.

Если нет возможности установить в комнате оба варианта, можно предложить ребенку альтернативу и обустроить место для сидения на подоконнике.

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Рабочее место тоже требует особого внимания.

Робочее место



Стол и стул должны быть подстроены под рост ребенка / Фото Unsplash

Подростки много времени проводят за компьютером. Здесь они учатся и развлекаются, общаются и отдыхают.

Поэтому в комнате юной девушки обязательно должен быть качественный рабочий стол. Он должен соответствовать росту и другим особенностям своей хозяйки.

Сегодня можно найти столы-трансформеры, подстраиваются под рост ребенка. Подростки могут расти очень быстро, поэтому такой стол значительно экономит средства и время родителей.

Пространство "для души"



Комната подростка должна быть стильной и удобной / Фото Unsplash

Юные девушки воспринимают собственную комнату не только как рабочее пространство или спальню. Это их "норка", куда можно спрятаться, где приятно и уютно проводить время.

Поэтому позаботьтесь об особом комфорте.

Хозяйке комнаты точно понравится широкий подоконник или оконный диван, где можно проводить время. Понадобится здесь и кресло-мешок, а также пушистый мягкий ковер, на котором можно даже сидеть. Если ребенок увлекается спортом, она может обрадоваться шведской стенке или турнику.

Комната для девушки-подростка должна отражать ее личность и давать простор для фантазии своей обладательницы.

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