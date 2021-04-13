American Home Shield решили оглянуться назад и создать проект, где они показывают, насколько изменился дизайн интерьера. В качестве примеров они используют типичный дом 1800-х, 2000-х и предполагают, как могут выглядеть дома в 2100-х. Эти концепции показывают, что каждое десятилетие уникальное.

Дизайн интерьера – это большая часть нашей жизни. Наши дома характеризует нашу личность и говорят о том, кем мы являемся. Однако способ, которым мы выбираем декорировать наши дома, зависит не только от нас, но и от моды, технологий и тенденций десятилетия в котором мы живем. Мы видим, как в доме 1800-х, 2000-х, 2100-х прогрессируют современные технологии . Это совместная работа исследователей, графических дизайнеров и дизайнеров интерьеров по заказу American Home Shield.

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Весь проект занял около 2 месяцев. Дизайнеры рассказали, что вдохновило на его создание проекту: "Мы начали работать над этим проектом после обсуждений тенденций интерьера, которые были примерно 30 лет назад. Это привело к дискуссии о том, насколько далеко зашли интерьеры за такой короткий период . Мы рассмотрели некоторые исторические здания и сравнили их сегодня, и подумали, что было бы круто показать изменения на одном проекте. Но когда мы начинали это делать, мы подумали, что было бы здорово посмотреть, сможем ли мы попытаться предсказать, какими будут домашние интерьеры в будущем. Тогда мы начали исследовать патенты и тенденции, сотрудничать с дизайнером интерьеров, чтобы предсказать будущее ".

Визуализация кухни 1800-х годов / Фото boredpanda.com

Визуализация кухни 2000-х годов / Фото boredpanda.com

Визуализация кухни 2100-х годов / Фото boredpanda.com

Кухонная печь может показаться старинной технологии, но к эпохе промышленной революции регулятора температуры не было . Американцы готовили на открытых кострах, контролируя температуру приготовления, поднимая или опуская горшок пламени. Однако современный регулятор температуры – это лишь временное решение для наших домов. Плитой будущего руководить кухонный помощник AI "Bot Chef" с роботизированной рукой . Вы будете выглядеть, как Том Круз, когда будете жестикулировать на цифровой информационной панели будущей кухни. Настройка параметров махом руки избавит вас от распространения беспорядка с поверхности на поверхность, – объясняют дизайнеры.

Визуализация столовой 1800-х годов / Фото boredpanda.com

Визуализация столовой 2000-х годов / Фото boredpanda.com

Визуализация столовой 2100-х годов / Фото boredpanda.com

Трапеза в столовой 1800-х годов происходила при дневном свете или при свечах . В современном дизайне переработаны школьные стулья, которые являются легкими и удобными. В столовой будущего есть возможность пригласить голографических гостей . Расположение проектора, а не стульев вокруг стола, также является идеальным компромиссом между телевизионной ужином и свечами. "Ваши друзья будут и развлечением, и источником света", – добавляют авторы проекта.

Визуализация гостиной 1800-х годов / Фото boredpanda.com

Визуализация гостиной 2000-х годов / Фото boredpanda.com

Визуализация гостиной 2100-х годов / Фото boredpanda.com

Будущая гостиная с использованием высоких технологий . Мебель будет сдуваться, когда это не нужно . Один центральное устройство будет обрабатывать и защищать ваши потребности в цифровых носителях. В дополнение, мебель будет в роли динамиков , а 3D-игры и фильмы будут окружать вас. Для этого спроектировано многослойный объемный видеоэкран . На крыше дома расположены солнечные панели для обеспечения электроэнергией.

Визуализация спальни 1800-х годов / Фото boredpanda.com

Визуализация спальни 2000-х годов / Фото boredpanda.com

Визуализация спальни 2100-х годов / Фото boredpanda.com

Модернизм порождает минимализм , а спокойная атмосфера современной спальни сводится к отсутствию беспорядка . В будущем будет еще меньше беспорядка , когда медиастена (замаскированная под обои) заменит и телевизор, и зеркало. Вы можете моделировать одежду виртуально , не надевая ее, а робот-оружие вытащит ее из вашего гардероба , экономия пространства и менее хлопот. Кровать будет оборудовано системой контроля сна для записи ваших снов .

Визуализация ванны 1800-х годов / Фото boredpanda.com

Визуализация ванны 2000-х годов / Фото boredpanda.com

Визуализация ванны 2100-х годов / Фото boredpanda.com

Современная ванная комната – смелая и света . Но медиаванну будущего можно приспособить под ваше настроение. На видеостену появятся расслабляющие, чувственные или ободряющие анимированные изображения. Много направленный душ способствует экономии воды , а ваше разумное зеркало включает систему сканирования показателей тела – так что вы можете проверить свои "жизненные показатели" во время чистки зубов .