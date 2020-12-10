Стиль лофт настолько популярен, что его используют и в больших домах, и в заведениях, и в крошечных квартирах. Предлагаем вам посмотреть примеры отделки балконов в стиле лофт.

Редакция Дизайн 24 собрала примеры современных балконов в стиле лофт.

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Кирпич и яркие акценты

В лучших традициях стиля лофт здесь сохранили необработанную кирпичную стену. Подоконник оформили в виде барной стойки. Под ней стоят зеленые высокие стулья. Цвет обивки стульев перекликается с подушками на небольшом диване.

Дерево и белый кирпич

Потолок, стены и пол этого балкона образуют своеобразную деревянную рамку. Две противоположные стены покрасили в белый цвет. Получилось очень стильное помещение для отдыха.

Сдержанный серый

На этом балконе сделали серые стены и пол с мраморным узором. На таком фоне прекрасно смотрятся зеленые растения и цветная мебель.

Темный цвет и окна до пола

Этот балкон тоже выполнили в оттенках серого, однако в темных. Здесь создали рабочее место. Атмосферы лофта добавляет окно до пола.

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