Удивительное планирование: как выглядит квартира с душевой кабиной посреди кухни
Источник:elledecor
В одной из квартир Мадрида провели впечатляющую трансформацию – создали инновационные, гибкие пространства, полные сюрпризов. В ремонте применили новаторские концепции, среди которых душ и умывальник посредине кухни.
Реконструкцию и невероятную перестройку осуществила известная испанская дизайнерская студия BURR. В апартаментах выполнили ремонт в стиле 70-х: дизайнеры изменили планировку и превратили квартиру в увлекательное пространство.
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Площадь квартиры составляет 40 квадратнметров. Именно из-за такого ограниченного пространства дизайнеры использовали экспериментальный подход и разместили стеклянный душ посредине квартиры.
Для создания более интимной зоны конструкция закрывается красивыми шторами.
Ванная комната стала центральным ядром, которое объединяет все части здания неожиданным способом. Черно-белая графическая плитка символически идентифицирует зоны возле ванной комнаты и кухни, покрывая стены и пол.