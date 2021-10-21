Реконструкцию и невероятную перестройку осуществила известная испанская дизайнерская студия BURR. В апартаментах выполнили ремонт в стиле 70-х: дизайнеры изменили планировку и превратили квартиру в увлекательное пространство.

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Площадь квартиры составляет 40 квадратнметров. Именно из-за такого ограниченного пространства дизайнеры использовали экспериментальный подход и разместили стеклянный душ посредине квартиры.

Замечательный подход / Фото elledecor

Для создания более интимной зоны конструкция закрывается красивыми шторами.

Невероятный проект / Фото elledecor

Ванная комната стала центральным ядром, которое объединяет все части здания неожиданным способом. Черно-белая графическая плитка символически идентифицирует зоны возле ванной комнаты и кухни, покрывая стены и пол.

Блестящее решение / Фото elledecor