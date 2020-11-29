Полезные вещи для дома могут быть изготовлены даже из картона. Они подойдут практически к любому интерьеру.

Интересную коллекцию представило известное дизайнерское издание Dezeen совместно с компанией Samsung, пишет Dezeen.

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Коллекция была вдохновлена трендом на экологические коробки, которые изготовлены из переработанного картона.

5 крутых деталей для дома, которые изготовлены из картона

Горшок для комнатных растений



Существует несколько вариантов такого горшка / Фото Dezeen

Картонный горшок состоит из 12 элементов, которые соединяет между собой лента. Его разработала дизайнер из Лондона.

Диван-столик



Миниатюрный столик разработали российские дизайнеры / Фото Dezeen

Небольшой боковой столик, который можно прицепить к подлокотнику дивана, обеспечив удобную поверхность для размещения кружек. Также он служит местом для хранения журналов или пультов.

Игрушечный замок



Замок разработала дизайнер из США / Фото Dezeen

Ольга Теслер создала игрушечный космический корабль, в который дети могут заползать внутрь и использовать небольшой замок.

Усилитель звука



Еще одна разработка из США / Фото Dezeen

Дизайнерская студия создала картонный рог, который усиливает музыку с мобильного телефона. Конструкция построена из серии плоских картонных панелей, и внешне напоминает граммофон.

Тумба для книг



Такое творение создали в Великобритании / Фото Dezeen

Идеи из Pinterest

Не только дизайнеры решили использовать картон повторно. Предлагаем несколько вариантов, которые помогут лучше организовать пространство.

Шкаф для обуви

Из крупных листков картона можно смастерить органайзер для обуви.

Светильник

Вот такую настольную лампу-органайзер можно изготовить из картона, главное использовать безопасные провода и лампы.

Игрушечный домик

Домик для кукол можно смастерить из одной коробки средних размеров. Кроме того, можно еще и мебель из картона сделать!

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