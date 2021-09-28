В кухне можно не только готовить и принимать пищу, но и отдыхать или проводить время за неторопливыми беседами. Обеспечить досуг в этой зоне поможет удобный диван.

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Вместе с тем при выборе дивана нужно учесть много аспектов. Главными из них являются размер зоны, стиль, цвет и количество людей, которое он должен поместить.

Диван – один из элементов интерьера / Фото Pinterest

Наиболее распространенным решением являются угловые диваны. Благодаря форме они эффективно экономят пространство и вписываются в любую обстановку. Кроме того, они могут стать дополнительным местом для хранения вещей.

Диван-кушетка более распространен для случаев, когда кто-то остается на ночь. В этом случае нужно обратить особое внимание на крепления, ведь именно они обеспечат надежность при частом использовании. Также важно, чтобы этот вариант был частью интерьера, ведь порой в погоне за соблюдением параметров мы выбираем решение, которое совершенно не подходит по стилю.

Место для отдыха / Фото Pinterest

В квартирах-студиях иногда предпочитают полукруглые диваны. Они выполняют роль места для трапезы или отдыха и освобождают кухонное пространство.

Размеры – главная проблема при выборе дивана на кухню. На этапе планирования пространства определите размеры дивана таким образом, чтобы он не забирал пространство и не закрывал проходы. Возможно, нужный вариант нужно будет поискать дольше, но не стоит жертвовать интерьером ради экономии времени.