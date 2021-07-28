Динамика и изящество: почему стоит превратить стены своего дома в произведение искусства

Просто окрашенные стены – довольно скучный решение, но и обои не всем нравятся. Роспись стен – идеальный вариант, в котором каждый может найти то, что ему по душе.

Простота побеленных стен захватывает далеко не всех, а с обоями можно переусердствовать. Но выбирать из крайностей не стоит – есть промежуточное решение, которое каждый может подстроить под себя.

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Стену можно рассмотреть как большое полотно хужожника. Почему нет? Каждый может раскрыть свой талант, или же заручиться помощью художника, который воплотит на стене картину, что будет вдохновлять и всегда дарить приятное настроение.

Экзотика

Это более стильно за любые фотообои​ / Фото Elle Decor

В пространство можно добавить больше экзотики, имея гарантию, что перебора с деталями точно не будет. Кроме того, такую картину мечты можно рассматривать долго, а любые фотографии быстро надоедят.

Историчность

Совершенная изысканность / Фото Elle Decor

Антиквариат и изысканность всегда будут в моде. Правильно расписаная стена поможет сделать общую картину совершенной.

Модернизм

Невероятная динамика / Фото Elle Decor

Современное искусство нравится не всем, но не следует сразу отбрасывать этот вариант. Если идея удачная, то жителям и гостям будет трудно оторвать взгляд от стены.

Разнообразие

Гармония цветов​ / Фото Elle Decor

Не обязательно тратить часы на размышления о сюжете, который украсит вашу стену. Иногда достаточно удачно сыграть на сочетании ярких цветов.