Настенные электрокамины широкого формата набирают популярность из года в год. В связи с большим спросом также увеличивается и модельный ряд данного типа каминов.

Огромный выбор настенных широких электрокаминов предлагают лидеры рынка электрокаминов – торговые марки Dimplex, Royal Flame и Royal.

Ирландский производитель Dimplex в этом сегменте представлен каминами с эффектом газового горения с наполнением кристаллами, а также ячейками классического типа с декоративными дровами.



На фото Dimplex Synergy

Модель Synergy имеет яркое монохромное пламя, украшением служат стеклянные кристаллы, которые усиливают эффект мерцания.

Следующий в ряде камин – серия Prism, которая отличается разноцветной подсветкой очага. Всего есть 8 цветовых режимов: 7 отдельных и восьмой режим является циклической сменой предыдущих.

Наполнение очага: кристаллы двух типоразмеров.



На фото Dimplex Prism 74

Dimpex Ignite. Главное отличие от серии Prism в более объемном эффекте пламени, а также в количестве цветовых решений подсветки. Благодаря плавной смене цветов, количество их вариантов составляет больше двадцати.



На фото Dimplex Ignite 50

Линейные камины Dimplex классического типа представлены популярными моделями Vega и SP-16.



На фото Dimplex Vega

Все модели – в размерах 50 и 70 дюймов, серия Ignite дополнена камином с диагональю 100 дюймов, а серия Prism – 34 дюйма. Также стоит отметить, что все описанные камины имеют функцию обогрева и используют в работе светодиодные лампы.



На фото Dimplex Redway

Важно, что линейка настенных моделей Dimplex была бы неполной без представителей пламя Opti-myst как Burbank, Redway и Tahoe. Они отличаются более чем реалистичным эффектом огня и пользуются популярностью у пользователей уже много лет.

Хотим обратить внимание на широкоформатные модели демократического бренда Royal. Они также отличаются многообразием модельного ряда. Эти модели представлены в размерах от 80 см до 2,5 метров, имеют функцию обогрева и оснащены LED лампами.



На фото Royal Flame Vision 60 Led в портале.

Royal Flame Vision 60 отличается тем, что имеет 4 режима яркости пламени, 3 цвета подсветки декоративных элементов, которые представлены в двух вариантах: камни и кристаллы или дрова. Стоит отметить, что это единственная модель в ряду с инфракрасным обогревом.

Отличительной особенностью каминов серии Shine является изменение цвета пламени. Присутствуют три цветовых режима. Плюс к этому – 4 режима яркости подсветки дров или кристаллов.

Электрические камины Royal Fire BI дополнены четырьмя режимами верхней подсветки очага, добавляет цветового разнообразия, яркости и ощущения глубины очага. Также добавлена ​​функция звукового сопровождения – потрескивание дров, с возможностью регулировки громкости. Три цвета пламени тоже присутствуют в каминах серии BI.

Стоит отметить, что во всех моделях Shine и BI в комплект входят оба варианта наполнения: дрова и кристаллы трех цветов.

В ближайшей перспективе ожидаются новые модели серии BI, которые будут иметь 117 вариантов цветовых решений. Такая богатая вариативность достигнута благодаря наличию 3-х цветов пламени, 4-х режимов верхней подсветки очага и 13-ти цветов подсветки нижних декоративных элементов, которые будут также представлены кристаллами и дровами. Отличительной особенностью новых моделей будет их работа в комплексе системы умный дом, с возможностью голосового управления.

Электрические камины брендов Royal поддерживают последние мировые тенденции в плане безопасности их использования и экономичности. Во всех моделях присутствует чуткий термостат и защита от перегрева прибора.

Подробнее ознакомиться со всеми настенными электрокаминами можно на фирменных сайтах dimplex-kaminy.com.ua и royal-flame.com.ua. Посмотреть и протестировать камины можно посетив шоурумы по адресу ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Консультация специалиста по телефону (050) 500 17 37, (097) 500 17 37.