Проект будет бороться за награду в категории Культурные здания. Вместе с синагогой Бабьего Яра на победу в этой номинации претендуют еще 24 здания с разных уголков мира, среди них - работы известных на весь свой студий MAD, Hodder + Partners, Skidmore, Owings & Merrill и другие.

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Всего в категории архитектура Dezeen объявил 305 претендентов на награду в 12 категориях. В категории Rebirth также соревнуется украинский проект Центра искусств во Львове.



Символическая синагога Бабьего Яра в Киеве претендует на престижную премию / Фото Babynyar

Скандальный проект символической синагоги "Место размышлений" в Бабьем Яру является одним из целого ряда новых объектов, которые возводят на месте расстрелов более 100 тысяч евреев, к 80-ой годовщине с начала расстрелов. Общественные, в том числе и еврейские организации, неоднократно выражали протесты против строительства синагоги на территории православного кладбища, поскольку это противоречит религиозной еврейской традиции. Бабьем Яре отметил, что символическая синагога расположена там, где нет захоронений. Перед возведением объекта территорию проверяли радаром и проводили раскопки.



Символическая синагога Бабьего Яра в Киеве претендует на престижную премию / Фото Babynyar



Символическая синагога Бабьего Яра в Киеве претендует на престижную премию / Фото Babynyar

Автором проекту синагоги стало швейцарское архитектурное бюро Manuel Herz Architects. К конструкторским и художественным работам были привлечены украинские механики, инженеры и художники.



Символическая синагога Бабьего Яра в Киеве претендует на престижную премию / Фото Babynyar

"Место для размышлений" создано в виде книги, которая открывается и закрывается с помощью специальных механизмов. Высота памятника 11 метров. Конструкция оснащена узорами и текстами молитв, которые повторяют интерьер старинных синагог западной Украине, в Ходорове и Гвоздце, которые были уничтожены нацистами во время Второй мировой войны.

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