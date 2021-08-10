Dezeen Awards 2021: проект Центра искусств во Львове претендует на престижную премию

Стал известен перечень претендентов на архитектурную премию от журнала Dezeen. В списке нашлось место и для львовского Центра искусств.

Всего у премии Dezeen Awards 2021 есть 12 категорий. Общее количество архитектурных проектов-участников превышает отметку 300.

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В перечне претендентов на премию оказался и проект Львовского муниципального центра искусств. Его разработчиками является украинская компания Replus bureau.

Новый художественный центр во Львове / Фото Replus bureau

Львовский центр искусств борется за победу в категории Rebirth. Центр расположен в здании XIX века, которое очень долго стояло заброшенным. Команда Replus превратила здание на многофункциональное пространство, в котором есть галерея, арт-площадка, лекционный зал, кухня и библиотека.

Пространство творчества​ / Фото Replus bureau

Также дизайнеры позаботились о инклюзивности, поэтому здесь есть пандусы, специальные отметки на углах и переходах между помещениями, а также 3D-карта для слабовидящих.