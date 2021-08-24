Dezeen Awards 2021: 5 украинских проектов, которые борются за престижную награду

Этой осенью Dezeen Awards назовет лучшие проекты в таких категориях как: "Архитектура", "Интерьер", "Дизайн", "Студии", "Устойчивое развитие", и "Медиа". В лонг-лист премии попало несколько выдающихся работ украинских дизайнеров и архитекторов. Рассказываем о них подробнее.

Dezeen Awards – это престижная серия наград за архитектуру, интерьер и дизайн, организованная одним из самых популярных в мире журналов в области дизайна – Dezeen. Это четвёртый раз, когда британское издание раздаст награды.

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Коллекция Guculiya.Tini от Hochu rayu design bureau. Категория "Дизайн предметов домашнего обихода"

Серия предметов быта и текстиля, вдохновленная историей украинского этноса / Фото Hochu rayu

Guculiya.Tini – коллекция текстиля и керамики, которая обращается к истокам украинского этноса, гуцульской эстетике, мифологии и символизму. Все это нашло воплощение в гаварецкой керамике – уникальной технике народного гончарного промысла Западной Украины. Изделия запекаются в печи, благодаря чему глина окрашивается в черный.

Дизайн-бюро Hochu rayu соединило традиционную гончарную технику с минималистской геометрией форм. Дополняет серию текстиль из натурального льна и шерсти.

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Освещение Odessa Food Market, компания Expolight. Категория "Архитектурное освещение"

Внутри Odessa Food Market / Фото behance

Для Одесского фуд-маркета, компания Expolight разработала несколько световых сценариев, в результате чего атмосфера пространства меняется в течение дня. В ранние часы свет прохладный и мягкий, в обед он теплеет, а вечером – становится спокойным.

Чтобы создать характерные тени кроны дерева, компания установила кастомные светильники. Благодаря им световые пятна потолка выглядят особенно эффектно.

Тату-студия 6:19 Studio, Balbek Bureau. Категория "Интерьер для отдыха и оздоровления"

Вид на основной зал из зоны рецепции / Фото Balbek Bureau

Монохромный, предельно лаконичный интерьер больше напоминает современное музейное пространство, где каждый дизайнерский элемент превращается в арт-объект. Один из основных акцентов студии – массивный стол весом в 800 килограммов. В залах нет дверей, из-за чего помещения сливаются в единое безбарьерное пространство.

Virgin Izakaya Bar, студия YODEZEEN. Категория "Интерьер ресторанов и баров"

Virgin Izakaya Bar в Киеве / Фото the-village

Virgin Izakaya Bar – ресторан японской кухни на территории бывшего завода "Арсенал". Заведение занимает 405 квадратных метров.

Чтобы подчеркнуть аутентичные архитектурные элементы, которые уцелели до нашего времени, авторы проекта использовали натуральные материалы – дерево, медь, кожу и металл.

Проект FAINA, Yakusha Design. Категория "Новая дизайн-студия года"

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашему дому. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте , заполнив соответствующую форму.

Предметы из коллекции FAINA от Yakusha Design / Фото faina.design

FAINA – это коллекция предметов мебели, объектов декора и освещения от дизайнера Виктории Якуши. Миссия проекта – рассказать историю родной земли через обращение к традиционным ремеслам.

К теме Как вписать аутентичную украинскую мебель в современный интерьер: фото

Главным источником вдохновения стали этнографические экспедиции в разные уголки Украины. Предметный дизайн, созданный вручную в сотрудничестве с мастерами народных ремесел демонстрирует богатство и энергию живых материалов – глины, дерева, лозы. Автор коллекции, следуя философии живого дизайна, производит предметы FAINA только 2 раза в год – во время зимнего и летнего солнцестояния.