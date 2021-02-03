Большой и маленький: в США объединили детсад и коворкинг – фото интерьеров
Детский сад для малышей и коворкинг для родителей – именно такое пространство сделала студия Zooco Estudio в Санта-Монике, США.
Источник: ArchDaily
Проект с названием Big and Tiny – уникальный пример многофункционального пространства. Здесь дети и их родители учатся, играют и развиваются.
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Интерьер имеет собственный характер и выглядит очень уютно / Фото ArchDaily
Пространство площадью 640 квадратных метров вмещает различные зоны для развлечений и работы.
Главной в интерьере стала деревянная балка на потолке. Она визуально разделяет пространство на 3 зоны. Дизайнеры воспользовались этим и действительно поделили помещение на 3 отдельных комнаты.
Зона коворкинга для родителей / Фото ArchDaily
В фасаде разместили кафе и торговую зону. Средняя часть помещения стала детской площадкой. А последняя, отделенная комната стала коворкингом для взрослых.
Мебель в зоне для игр сделали из дерева / Фото ArchDaily
Потолок со стропилами является "изюминкой" проекта. Он напоминает детскую головоломку, а еще – делает пространство ограниченным и интимным.
В первой, торговой зоне использовали металлические полки и стеллажи, которые воспроизводят геометрию деревянных стропил на потолке. Здесь разместили модульные раздвижные кубы разных оттенков.
Торговая зона и кафе оформлены в легком, детском стиле / Фото ArchDaily
Второе, центральное пространство является основным в помещении. Здесь есть детская площадка с деревянными игровыми конструкциями, горками и бассейном с шариками. Также в этой зоне разместили арт-студии, где дети работают над собственными художественными проектами.
В торговой зоне сделали мебель из модульных кубов / Фото ArchDaily
Последняя зона – коворкинг, который имеет выход во внутренний дворик. Здесь разместили офисную мебель и звукоизолированный телефон.
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