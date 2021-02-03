Детский сад для малышей и коворкинг для родителей – именно такое пространство сделала студия Zooco Estudio в Санта-Монике, США.

Источник: ArchDaily

Проект с названием Big and Tiny – уникальный пример многофункционального пространства. Здесь дети и их родители учатся, играют и развиваются.

Актуально Домашний офис после карантина: 5 идей от ведущих дизайнеров



Интерьер имеет собственный характер и выглядит очень уютно / Фото ArchDaily

Пространство площадью 640 квадратных метров вмещает различные зоны для развлечений и работы.

Главной в интерьере стала деревянная балка на потолке. Она визуально разделяет пространство на 3 зоны. Дизайнеры воспользовались этим и действительно поделили помещение на 3 отдельных комнаты.



Зона коворкинга для родителей / Фото ArchDaily

В фасаде разместили кафе и торговую зону. Средняя часть помещения стала детской площадкой. А последняя, отделенная комната стала коворкингом для взрослых.



Мебель в зоне для игр сделали из дерева / Фото ArchDaily

Потолок со стропилами является "изюминкой" проекта. Он напоминает детскую головоломку, а еще – делает пространство ограниченным и интимным.

В первой, торговой зоне использовали металлические полки и стеллажи, которые воспроизводят геометрию деревянных стропил на потолке. Здесь разместили модульные раздвижные кубы разных оттенков.



Торговая зона и кафе оформлены в легком, детском стиле / Фото ArchDaily

Второе, центральное пространство является основным в помещении. Здесь есть детская площадка с деревянными игровыми конструкциями, горками и бассейном с шариками. Также в этой зоне разместили арт-студии, где дети работают над собственными художественными проектами.



В торговой зоне сделали мебель из модульных кубов / Фото ArchDaily

Последняя зона – коворкинг, который имеет выход во внутренний дворик. Здесь разместили офисную мебель и звукоизолированный телефон.