Сегодня в детских комнатах часто делают стильный интерьер. Дизайнеры отказываются от традиционных ярких цветов и стандартных решений. Рассказываем о современных детских, поражающих своим дизайном.

Такие идеи точно понравятся вашим детям. Об интерьерах стильных детских комнат сообщает журнал The Spruce .

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Изысканная комната



В детских комнатах не обязательно использовать яркие цвета / Фото The Spruse

Это пространство доказывает, что в детских комнатах не обязательно использовать яркое цветовое разнообразие. Стены и мебель здесь покрасили в насыщенные оттенки синего цвета, на полу лежит голубой ковер.

Интересную атмосферу создает надпись из ярких лампочек и кукольный домик у окна. В этой комнате сделали замечательную игровую атмосферу. В то же время дети с юного возраста привыкают к стильному интерьеру.

Современное белое пространство



Это пространство идеально для развития физических способностей ребенка / Фото The Spruse

Эта комната расположена в подвале нью-йоркской фирмы Eisner Design. В центре пространства сделали мягкий тренажерный зал. Здесь есть шезлонги и гамаки для отдыха.

Задняя стена в подвале предназначена для скалолазания.

Домик на дереве



На стенах нарисовали деревья и другие растения / Фото The Spruse

В этой игровой комнате есть все, о чем мечтают дети. Домашний кинотеатр, дом на дереве, качели в помещении. Стены покрасили так, что они напоминают о пребывании на открытом пространстве.

Здесь есть даже сцена, в которой сделали скрытые ящики для вещей.

Комната в мансарде



Мансарда, которую превратили в игровое пространство, выглядит роскошно / Фото The Spruse

Здесь сделали большую мягкую зону для отдыха и игр. На ней разместили десятки акцентных подушек, ковровое покрытие и марокканские подушки для комфорта.

Качели, прикрепленные к потолку, тоже вызывают восторг у детей.

Комната для развития воображения



Эта детская комната в Швеции соответствует концепции минимализма / Фото The Spruse

В этой комнате сделали оригинальный уголок для игр с помощью стеллажа и черной клейкой ленты. Вышла маленькая кухня, в которой можно играть.

Балкон для индейцев



Балкон можно превратить в пространство для игр на свежем воздухе / Фото The Spruse

На этом небольшом балконе разместили уютное индейское типи. Внешнюю стену покрасили в черный цвет – теперь на ней можно рисовать мелом. Такой дизайн развивает воображение детей, а еще – заставляет их проводить больше времени на свежем воздухе.

Двухъярусная кровать в виде домика



Такая кровать экономит пространство, а также развивает фантазию и физические способности ребенка / Фото The Spruse

Все дети захотят проводить время под потолком в фанерном домике. Здесь можно играть, спать и читать сказки. Такая зона делит пространство комнаты на два яруса и очень интересна для детей.

Как в цирке



Помещение разделили на зоны и уровни / Фото The Spruse

В этой комнате потолок разрисовали в виде циркового купола. Поскольку площадь детской не очень большая, игровую зону сделали в нише. Ее разделили на два этажа – теперь здесь вдвое больше пространства для игры.

На стене разместили имя ребенка, изготовленное из ярких ламп. Эту идею также реализовали в соответствии с интерьером цирка.

Комната под лестницей



Дети будут в восторге от такой игровой комнаты / Фото The Spruse

Для любителей истории о Гарри Поттере можно сделать такую игровую комнату под лестницей. Конечно, такое помещение не может быть спальней для ребенка, ведь там мало света и свежего воздуха. Однако каморка станет прекрасным местом для развлечений, чтения и посиделок с друзьями.

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Волшебный уголок



Вариант детской комнаты с домиком-типи / Фото The Spruse