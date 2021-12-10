В комнате малыша каждый элемент должен нести особое значение.

Кроватка должна иметь возможность регулировать уровень матраса – сначала выше, затем ниже, когда ребенок садится. Пеленальный столик в идеале должен быть комодом. Когда пеленальный столик больше не требуется, его можно демонтировать и использовать только комод.

К теме Освещение квартиры: что нужно предусмотреть

В 2 – 3 года бортик кроватки можно убрать – тогда она превратится в маленькую детскую кровать, идеальную для дошкольника. Комод без пеленального столика.

Отличные детали / Фото unsplash

В маленькой детской комнате должен быть стол для художественных работ, подогнанный по высоте под рост ребенка. Надежные полки, желательно закрепленные на стенах, чтобы ребенок не опрокинулся на них. Если полки будут ниже, в любимую игрушку будет легче добраться. Когда ребенок подрастет – полки можно расширить более высокими элементами.

Детское пространство / Фото unsplash

Когда малыш подрастает, необходимо приобрести полноразмерную кровать. В этом возрасте дети любят прятаться, строить шкафчики и домики – можно создать игровую площадку в комнате. Остальная мебель – шкафы, комод, книжный шкаф – остается такими же.