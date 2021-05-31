Если вам не хочется делать капитальный ремонт, но "душа желает перемен", то стоит воспользоваться этими идеями, которые сделают ваш дом более уютным и стильным.

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Настенный набор картин , что имеет семь рам и фото с произведениями искусства и семейными фотографиями.

Композиция с фоторамками на стене / Фото buzzfeed.com

Обои с ярким принтом , которые украсят любые стены. Некоторые используют такой прием и на мебели, например, покрыв обоями тумбу.

Яркие обои у рабочей зоны / Фото buzzfeed.com

Скрытая книжная полка, что превратит вашу коллекцию книг на библиотеку мечты, чтобы вы могли любоваться ими каждый день.

Скрытые книжные полки / Фото buzzfeed.com

Функционально и красиво / Фото buzzfeed.com

Стильная гирлянда лунной фазы ручной работы , что придаст вашему спальному месту больше уюта и загадочности.

Такой декор легко заменять от настроения / Фото buzzfeed.com

Специальные подставки для свечей ручной работы , что выглядят, как ваш питомец! Просто пришлите в магазин фотографии вашей любимой кошки или собаки, и они пришлют вам милейшую фигурку в мире!

Такие "штучки" будут классным подарком для друзей с домашними любимцами / Фото buzzfeed.com

Потрясающий гобелен , что обеспечит вам прекрасный вид, на который вы можете смотреть, где бы вы ни были.

Собственные горы в вашей спальне / Фото buzzfeed.com

Зеркальный шар , с которым каждый день можно превратить в вечеринку и добавить иногда столь необходимого блеска в ваше пространство.

П одросткам понравится / Фото buzzfeed.com

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Наволочки с помпоном , которые могут освежить всю вашу гостиную, не тратя кучу времени и денег на ремонт.

Они могут стать ярким акцентом любой комнаты / Фото buzzfeed.com

Стильный коврик , который сделает вашу гостиную, как из журнала.

Принты и цвет могут быть смелым. Экспериментируйте! / Фото buzzfeed.com

Наклейки на ступеньки , чтобы вы могли сделать лестницу гораздо интереснее и придать интерьеру нового стиля.