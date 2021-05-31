Если вам не хочется делать капитальный ремонт, но "душа желает перемен", то стоит воспользоваться этими идеями, которые сделают ваш дом более уютным и стильным.
Читайте также Дизайнер назвала тренды в интерьере санузла 2021: что в моде
- Настенный набор картин, что имеет семь рам и фото с произведениями искусства и семейными фотографиями.
Композиция с фоторамками на стене / Фото buzzfeed.com
- Обои с ярким принтом, которые украсят любые стены. Некоторые используют такой прием и на мебели, например, покрыв обоями тумбу.
Яркие обои у рабочей зоны / Фото buzzfeed.com
- Скрытая книжная полка, что превратит вашу коллекцию книг на библиотеку мечты, чтобы вы могли любоваться ими каждый день.
Скрытые книжные полки / Фото buzzfeed.com
Функционально и красиво / Фото buzzfeed.com
- Стильная гирлянда лунной фазы ручной работы, что придаст вашему спальному месту больше уюта и загадочности.
Такой декор легко заменять от настроения / Фото buzzfeed.com
- Специальные подставки для свечей ручной работы, что выглядят, как ваш питомец! Просто пришлите в магазин фотографии вашей любимой кошки или собаки, и они пришлют вам милейшую фигурку в мире!
Такие "штучки" будут классным подарком для друзей с домашними любимцами / Фото buzzfeed.com
- Потрясающий гобелен, что обеспечит вам прекрасный вид, на который вы можете смотреть, где бы вы ни были.
Собственные горы в вашей спальне / Фото buzzfeed.com
- Зеркальный шар, с которым каждый день можно превратить в вечеринку и добавить иногда столь необходимого блеска в ваше пространство.
Подросткам понравится / Фото buzzfeed.com
К теме Как интересно обустроить внутренние стеклянные перегородки в интерьере: 10 идей в фото
- Наволочки с помпоном, которые могут освежить всю вашу гостиную, не тратя кучу времени и денег на ремонт.
Они могут стать ярким акцентом любой комнаты / Фото buzzfeed.com
- Стильный коврик, который сделает вашу гостиную, как из журнала.
Принты и цвет могут быть смелым. Экспериментируйте! / Фото buzzfeed.com
- Наклейки на ступеньки, чтобы вы могли сделать лестницу гораздо интереснее и придать интерьеру нового стиля.
Простое и интересное решение для лестниц / Фото buzzfeed.com