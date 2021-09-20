Дешево, но не сердито: бюджетные способы придать интерьеру неповторимости

Дома каждый из нас хочет чувствовать себя тепло и уютно. Достичь этого можно с помощью простых деталей интерьера, которые не требуют затрат или усилий.

Интересный и уютный интерьер – это не всегда о дополнительных расходах. Чтобы добавить в дом особых ноток, совсем не обязательно широко открывать кошелек – достаточно лишь творчества и старания.

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Постеры

Деталь, которая сразу обратит на себя внимание, но не требует больших капиталовложений. Любимая группа, вдохновляющий пейзаж или любимая цитата – замечательный акцент характера вашего дома.

Постеры – проявление индивидуальности / Фото Pinterest

Панно

На барахолках можно найти много интересных вещей и дать им новую жизнь. Например, панно из ключей очень уместно смотрится во взаимодействии с деревянной мебелью.

Замечательное применение старых вещей / Фото Pinterest

Книги

Это всегда уместный элемент, в любом интерьере и стиле. Они не только разовьют вашу эрудицию, но и помогут атмосфере творческого уюта.

Для книг можно найти множество идей​ / Фото Pinterest

Карты и надписи

Яркие путешествия – мечта каждого из нас, поэтому карты, мапы и другие туристические достопримечательности позволят окунуться в приятные воспоминания и активно планировать новые поездки. Правила семьи или другие идеи, которые можно воплотить с помощью больших букв, также приветствуются.

Вдохновение на новые впечатления / Фото Pinterest