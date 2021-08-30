Дерево и панорамы: в США предлагают отдых на фантастическом фермерском угодье

20:22

Отдых – это период, который каждый из нас хочет наполнить впечатлениями, что будут вдохновлять нас всю последующую жизнь. В Висконсине создали место, которое позволит не только перезагрузить свои внутренние ресурсы, но и добавить приятные мгновения к своим воспоминаниям.