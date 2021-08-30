В городе Фредерик завершилось строительство уютного домика для незабываемого отдыха. Воплощением проекта в реальность занималась студия Sala Architects.
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Место для вдохновения / Фото Contemporist
Домик имеет площадь всего 75 квадратных метров, вокруг него – 140 гектаров фермерских угодий.
Дерево и панорамы – лучшее решение для взаимодействия с окружающей средой / Фото Contemporist
Интерьер продуман таким образом, чтобы удовлетворять потребности гостей в отдыхе и покое. Активностей следует искать вне стен дома.
Лишние детали не отвлекают от видов / Фото Contemporist
Основой интерьера стало местное дерево, а для погружения в природу дизайнеры решили заменить стены на панорамные окна. Отдых в этом месте не только вдохновит и наполнит энергии, но и заставит подумать о собственном уютном гнездышко среди живописной природы.
Интерьер окутывает уютом / Фото Contemporist