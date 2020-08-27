Деревянные рамы и большой камин: фото интерьера частного дома из Австралии
На полуострове Белларин, что в Австралии, появился частный дом в живописном месте среди эвкалиптов. Одна из стен здесь продолжена деревянными рамами, а центральным элементом интерьера является дровяной камин.
Дом разработан для того, чтобы совместить жилое пространство с природой, ведь вокруг растут эвкалиптовые деревья, сообщает Archdaily.
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По словам архитекторов, важным элементом интерьера является именно открытость пространств.
Из-за сильных ветров, дом пришлось строить довольно закрытым / Фото Archdaily
Наш задний двор – это полуостров, что, безусловно, влияет на нашу работу. Мы постоянно опираемся на наш прибрежный образ жизни, и нас вдохновляет простота непринужденного модернизма,
– объяснили дизайнеры.
Двухэтажный дом частично погружен в землю из-за постоянных ветров, которые дуют в этой части полуострова.
Прозрачная стена позволила сформировать небольшие подоконники / Фото Archdaily
На интерьер повлиял ландшафт – именно поэтому большинство внутренней облицовки здесь деревянная.
Застекленные деревянные рамы, которые выступают с одной из стен, вдохновлены прибрежной средой. Вход в дом расположен под навесом эвкалипта. Здесь посетитель попадает в коридор, где переплетаются входы в гостиную, кабинет, ванную комнату и спальню.
Интерьер помещения построен на контрастах / Фото Archdaily
Помещение также имеет небольшой внутренний дворик, который идеально подходит для развлечений на свежем воздухе под солнцем.
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Главным элементом интерьера, который расположен прямо в центре гостиной является камин. Он темного цвета, что сильно контрастирует с белой платформой.
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