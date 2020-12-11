Зима – это сказочный период, когда все украшают дома, готовятся к празднованию Нового года и Рождества. И один из самых интересных процессов, когда вся семья делает собственными руками новогодние игрушки. Схемы и идеи праздничных снежинок – в нашем материале.

Редакция 24 канала подготовила интересную подборку схем, которые помогут сделать оригинальные снежинки.

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Снежинки из бумаги

Для того, чтобы сделать снежинку из бумаги, вам понадобится несколько листов бумаги, ножницы и карандаши. Выбирайте тонкую бумагу, ведь ее будет легче складывать.

Как сложить бумагу

Возьмите лист квадратной формы и сложите его пополам, чтобы получить большой треугольник. Потом еще раз пополам и еще раз, пока не получите равнобедренный треугольник. Нарисуйте карандашом контур, по которому будете вырезать, или же сразу вырезайте и доверьтесь интуиции. Осторожно разверните лист – снежинка готова!

Простая схема, как сложить лист / Иллюстрация page365

Можно воспользоваться и другой схемой.



Как сложить бумагу за 6 шагов / Иллюстрация​ podelkibumaga

Как сделать объемную снежинку: видеоинструкция

Для объемной снежинки вам нужно: несколько листов цветной или белой бумаги, ножницы, карандаш, клей (или степлер).

Как вырезать один элемент:

Вам нужен лист в форме квадрата. Далее согните лист пополам, чтобы получился треугольник, разрежьте его, как показано на видео. Полученные элементы соединяем с помощью степлера или клея. Первый элемент готов, по этому принципу необходимо сделать еще 5, чтобы получилась хорошая объемная снежинка.

Самый простой вариант объемной снежинки: смотрите видео

Различные идеи и схемы: как вырезать красивую снежинку

10+ трафаретов для бумажных снежинок



Трафареты для снежинок / Иллюстрация pinterest

Вырезайте по схеме, чтобы получить различные снежинки / Иллюстрация pinterest

Снежинки с выразительным узором / Иллюстрация pinterest

Как вырезать снежинку из снеговиками: смотрите видео

Трафареты для снежинок: смотрите видео

Идеи для объемных снежинок

Хорошая объемная снежинка: смотрите видео

Снежинка техникой квиллинг: смотрите видео

Техника Pop Up: смотрите видео

Пушистая снежинка своими руками: смотрите видео



Объемная снежинка по схеме/ Фото pinterest

Как сделать украшение из картона

Картон можно использовать для того, чтобы сделать новогодние украшения.

Звездочки из картона

Для того, чтобы сделать гирлянду из снежинок вам нужен толстый картон, ножницы, карандаш, клей, леска или нить.

Возьмите толстый картон и вырежьте из него звездочку. Для одной объемной фигуры необходимо 2 звездочки. Сделайте разрезы, как показано на рисунке. Сложите фигуру. Сделайте несколько таких звезд и соедините с помощью клея и нити, чтобы образовалась гирлянда.



Схема для объемной звезды / Иллюстрация pinterest



Звездочками можно украсить кухню / Фото pinterest

Как украсить помещение с помощью снежинок

Снежинки из бумаги очень легкие, поэтому они будут выглядеть очень красиво, если их собрать в гирлянду.



Гирлянда может быть и вертикальной / Фото pinterest

Для того, чтобы они больше подходили к вашему интерьеру возьмите бумагу соответствующего цвета, а белые изделия можно украсить разноцветными блестками.



Гирлянда из снежинок собственными руками / Фото pinterest

Объемные снежинки уже немного тяжелее обычных, но ими можно украсить уголок в комнате.



Объемные снежинки могут украсить целую стену​ / Фото pinterest

А если к объемным снежинкам добавить огоньки, которые не нагреваются и безопасны при контакте с бумагой, то получится великолепная гирлянда!



Объемные снежинки и фонарики создадут приятную атмосферу / Фото pinterest



Объемные снежинки с фонариками / Фото pustunchik.ua

Снежинки, выполненные с помощью квиллинга, могут украсить вашу елку.



Снежинка в технике квилинг / Фото pinterest

Объемные или обычные картонные звездочки можно превратить в очень креативную гирлянду. Ее можно повесить, например, на кухне или в гостевой комнате.



Гирлянда из звездочек / Фото pinterest